Chandra Grahan 2018: जानिए कैसे चंद्र ग्रहण प्रग्नेंट महिला के लिए होता है अशुभ, रखें इन बातों का ध्यान

Chandra Grahan 27 July 2018 Precautions during Pregnancy, Chandra Grahan 2018 Today Timings Time in India, Lunar Eclipse 2018 Today Timings in India: इस सदी का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण 27 जुलाई को होने जा रहा है। यह ग्रहण पूरे भारत के अलावा एशिया, यूरोप, आस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका सहित कई देशों में दिखाई देगा। यह ग्रहण 27 जुलाई की रात 11 बजकर 54 मिनट से लेकर 28 जुलाई रात 3 बजकर 49 तक रहेगा। पूर्ण चंद्र ग्रहण की अवधि लगभग 103 मिनट की होगी। पूर्ण चंद्रग्रहण रात 1 बजकर 28 मिनट से लेकर रात 2 बजकर 43 मिनट तक देख सकते हैं। माना जाता है चंद्र ग्रहण प्रग्नेंट महिलाओं के लिए नुकसानदायक होता है। माना जाता है कि ग्रहण से गर्भ में पल रहे शिशु पर असर पड़ता है और उसमें शारीरिक विकृतियां जैसे फांक होठ (क्लैफ्ट लिप) या बदसूरत जन्मचिह्न हो सकते हैं। आइए जानते हैं प्रग्नेंट महिलाओं पर इसका कैसा असर होता है।

भारतीय समाज में माना जाता है कि महिलाओं पर ग्रहण का बुरा असर पड़ता है। लेकिन इस अंधविश्वास को सिद्ध करने के लिए अभी तक कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। मगर यह समाज में इतनी दृढ़ता से रचा-बसा है कि जब ग्रहण होने वाला होता है तो प्रग्नेंट महिला को बाहर तक नहीं निकलने दिया जाता है। पुराणों के अनुसार ग्रहण के दौरान ढेर सारी नकारात्मक ऊर्जा वातावरण में फैल जाती है और ये नकारात्मक ऊर्जा अलग-अलग तरह से अपना प्रभाव डालती है। इसलिए कहा जाता है कि ग्रहण के समय प्रग्नेंट महिला को बाहर नहीं निकलना चाहिए, जिससे वह वातावरण में फैले नेगेटिव प्रभाव से बच सकें। माना जाता है ग्रहण के दौरान यह नेगेटिव इफेक्ट महिला के पेट में पल रहे बच्चे को काफी नुकसान पहुंचाती है। इस दौरान गर्भपात होने की संभावना अधिक मानी जाती है। इसलिए गर्भवती महिला को ग्रहण के दौरान बाहर निकलने से मना किया जाता है।

वहीं पुराणों में ग्रहण के दौरान घर के अंदर ही रहने के अलावा और भी बहुत से नियम बताएं गए हैं। इन नियमों का पालन ग्रहण शुरु होने के कुछ घंटों पहले और ग्रहण के दौरान किया जाता है। जैसे- ग्रहण के दौरान नुकीली चीजों से दूर रहना चाहिए। प्रग्नेंट महिला को ग्रहण के दौरान कुछ भी नहीं खाना चाहिए। ग्रहण के दौरान जितना संभव हो आराम करना चाहिए। प्रग्नेंट महिला को ग्रहण के दौरान बंद कमरे में रहना चाहिए। ग्रहण से पहले के तैयार भोजन को नहीं खाना चाहिए। ग्रहण समाप्त होने पर नहाना, आदि।

