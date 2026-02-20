Lord Ganesha Mantra: भगवान गणेश जी जिन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है, वह हर भक्त के जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं और सुख-समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करते हैं। भगवान गणेश की पूजा के दौरान उनके मंत्रों का जाप करना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इन मंत्रों का नियमित उच्चारण करने से न केवल भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं, बल्कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, मानसिक शांति और हर कार्य में सफलता भी मिलती है। यदि आप चाहते हैं कि गणपति बप्पा की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे, तो इन मंत्रों का जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह न केवल भक्ति और आध्यात्मिक शांति बढ़ाता है, बल्कि जीवन में आने वाले संकटों और विघ्नों से भी सुरक्षा प्रदान करता है।

भगवान गणेश के शक्तिशाली मंत्र (Lord Ganesha Mantra in Hindi)

ॐ गं गणपतये नम:।

वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ।
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा॥

विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धितायं।
नागाननाथ श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते॥

एकदन्ताय शुद्घाय सुमुखाय नमो नमः ।
प्रपन्न जनपालाय प्रणतार्ति विनाशिने ॥

ॐ एकदन्ताय विद्धमहे, वक्रतुण्डाय धीमहि,
तन्नो दन्ति प्रचोदयात्॥

ॐ नमो सिद्धि विनायकाय सर्व कार्य कर्त्रे सर्व विघ्न प्रशमनाय
सर्व राज्य वश्यकरणाय सर्वजन सर्वस्त्री पुरुष आकर्षणाय श्रीं ॐ स्वाहा ॥

महाकर्णाय विद्महे, वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दंती प्रचोदयात्।।
गजाननाय विद्महे, वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दंती प्रचोदयात्।।

ॐ ग्लौम गौरी पुत्र, वक्रतुंड, गणपति गुरु गणेश।
ग्लौम गणपति, ऋद्धि पति, सिद्धि पति. करो दूर क्लेश ।।

श्री वक्रतुण्ड महाकाय सूर्य कोटी समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व-कार्येशु सर्वदा॥

ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वर वरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा॥ एकदन्ताय विद्महे । वक्रतुण्डाय धीमहि । तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

ॐ लम्बोदराय नमः

डिसक्लेमर- इस लेख को विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें