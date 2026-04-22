आज दिव्य धाम की सीरीज में हम बात करने जा रहे हैं दुर्लभ लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर के बारे में, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित है। आपको बता दें कि लेटे हुए हनुमान मंदिर भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है, जो त्रिवेणी संगम के पास स्थित है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहां हनुमान जी की प्रतिमा लेटी हुई अवस्था में स्थापित है, जो पूरे भारत में बहुत दुर्लभ मानी जाती है।

मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना मुगल काल के दौरान हुई थी, लेकिन इसका महत्व और पहचान विशेष रूप से बाद में बढ़ी। कुछ लोककथाओं के अनुसार, इस स्थान पर स्वयं हनुमान जी ने विश्राम किया था, इसलिए यहां उनकी लेटी हुई मूर्ति स्थापित की गई। मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा लगभग 20 फीट लंबी मानी जाती है इस मंदिर को बड़े हनुमानजी, किले वाले हनुमानजी, लेटे हनुमानजी और बांध वाले हनुमानजी के नाम से जाना जाता है। इस प्रतिमा के बारे ऐसा माना जाता है कि इनके बाएं पैर के नीचे कामदा देवी और दाएं पैर के नीचे अहिरावण दबा है। उनके दाएं हाथ में राम-लक्ष्‍मण और बाएं हाथ में गदा शोभित है।

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शनि और राहु- केतु दोष से मिल सकती है मुक्ति

मंदिर में स्थापित लेटी हुई मुद्रा में हनुमान जी की पूजा करने से शनि दोष, राहु-केतु दोष और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलने की मान्यता है। साथ ही संगम के पास होने के कारण, यहां दर्शन करने का फल कई गुना बढ़ जाता है। मान्यता है कि बाढ़ के समय गंगा का जल स्वयं हनुमान जी को स्पर्श करता है, जिसे अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। यह भारत का इकलौता प्रमुख मंदिर है जहां हनुमान जी लेटी अवस्था में विराजमान हैं। साथ ही हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु कुंभ मेला और माघ मेला के दौरान यहां दर्शन करने आते हैं।

कैसे पहुंचे हनुमान जी के मंदिर

प्रयागराज का प्रसिद्ध लेटे हनुमान मंदिर शहर के पवित्र त्रिवेणी संगम और इलाहाबाद किला के पास स्थित है, इसलिए यहां पहुंचना काफी आसान है। अगर आप ट्रेन से आते हैं तो सबसे नजदीकी स्टेशन प्रयागराज जंक्शन है, जहां से मंदिर लगभग 7–8 किलोमीटर दूर है और आप ऑटो, ई-रिक्शा या टैक्सी लेकर 20–30 मिनट में पहुंच सकते हैं। वहीं सड़क मार्ग से आने पर बस स्टैंड से यह मंदिर लगभग 6–7 किलोमीटर दूर पड़ता है और यहां से भी ऑटो या कैब आसानी से मिल जाती है।

डिसक्लेमर- इस लेख को विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।