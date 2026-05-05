ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का संयोग केवल खगोलीय घटना नहीं, बल्कि जीवन की दिशा बदलने वाला संकेत माना जाता है। फ्यूचर पंचांग के अनुसार 29 मई 2026 को एक अत्यंत शुभ और प्रभावशाली राजयोग बनने जा रहा है, इसका नाम है लक्ष्मी नारायण राजयोग, यह राजयोग बुध और शुक्र की युति से बनेगा। आपको बता दें कि बुध को बुद्धि, वाणी, व्यापार और विश्लेषण का कारक माना जाता है, वहीं शुक्र भौतिक सुख, धन, वैभव, कला और आकर्षण का प्रतीक है। इन दोनों ग्रहों का मिलन जीवन में न केवल आर्थिक मजबूती देता है, बल्कि व्यक्ति के व्यक्तित्व, सामाजिक प्रतिष्ठा और संबंधों को भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है। इस बार यह शुभ योग विशेष रूप से मिथुन, सिंह और कन्या राशि के जातकों के लिए उन्नति, अवसर और लाभ के संकेत लेकर आ रहा है। यह विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं

लक्ष्मी नारायण राजयोग कैसे बन रहा है

ज्योतिष के अनुसार जब बुध और शुक्र एक ही राशि या भाव में आकर युति करते हैं, तब लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण होता है। यह योग इसलिए अत्यंत शुभ माना जाता है क्योंकि बुध बुद्धि, तर्क, संवाद और व्यापार का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि शुक्र धन, विलासिता, प्रेम और भौतिक सुख-सुविधाओं का कारक होता है। जब ये दोनों ग्रह एक साथ आते हैं, तो व्यक्ति के भीतर निर्णय लेने की क्षमता और अवसरों को पहचानने की समझ बढ़ती है, जिससे आर्थिक लाभ और जीवन में समृद्धि के योग बनते हैं।

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लक्ष्मी नारायण राजयोग का मिथुन राशि पर असर (Gemini Zodiac)

आप लोगों के लिए लक्ष्मी नारायण राजयोग सकारात्मक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि मिथुन राशि में ही यह राजयोग बन रहा है, इसलिए इसका प्रभाव इस राशि के जातकों पर सबसे अधिक देखने को मिल सकता है। इस समय आपके आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि हो सकती है और आप अपने फैसलों को लेकर अधिक स्पष्ट और दूरदर्शी रह सकते हैं। साथ ही करियर के क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिससे आपकी पहचान और मजबूत हो सकती है। वहीं जो लोग नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं, उन्हें बेहतर अवसर मिल सकते हैं।

वहीं व्यापारियों के लिए यह समय विस्तार और नए निवेश के लिए अनुकूल रह सकता है, खासकर मीडिया, मार्केटिंग, शिक्षा और कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों को लाभ मिल सकता है। आर्थिक रूप से आय के नए स्रोत बन सकते हैं और रुका हुआ धन भी वापस मिलने की संभावना है। निजी जीवन में भी रिश्तों में मधुरता आ सकती है और पार्टनर का सहयोग मिलने के संकेत हैं।

लक्ष्मी नारायण राजयोग का सिंह राशि पर असर (Leo Zodiac)

सिंह राशि के लिए यह राजयोग लाभ और आय के भाव में बनने जा रहा है। इसलिए इस दौरान आपके नेटवर्क और संपर्कों में तेजी से वृद्धि हो सकती है, जिससे करियर और बिजनेस में नए अवसर मिल सकते हैं। अचानक धन लाभ के योग बन सकते हैं, जैसे बोनस, इंसेंटिव या किसी पुराने निवेश से फायदा। जो लोग लंबे समय से किसी योजना पर काम कर रहे थे, उन्हें अब उसका सकारात्मक परिणाम मिल सकता है। सामाजिक जीवन में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने के संकेत हैं और लोग आपके काम की सराहना कर सकते हैं।

हालांकि, आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत होगी, क्योंकि आय के साथ-साथ खर्च भी बढ़ सकता है। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और मित्रों से सहयोग मिल सकता है।

लक्ष्मी नारायण राजयोग का कन्या राशि पर असर (Virgo Zodiac)

कन्या राशि के जातकों के लिए यह समय करियर और प्रोफेशनल लाइफ में बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। क्योंकि यह राजयोग आपकी गोचर कुंडली से कर्म भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए इस दौरान कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और कौशल की सराहना हो सकती है, जिससे प्रमोशन या वेतन वृद्धि के योग बन सकते हैं। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें अच्छे अवसर मिल सकते हैं। व्यापारियों के लिए यह समय नई रणनीतियां अपनाने और विस्तार करने का है, जिससे अच्छा मुनाफा हो सकता है।

वहीं आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होने के संकेत हैं और बचत करने में भी सफलता मिल सकती है। वहीं इस दौरान आप अपने लक्ष्य को लेकर अधिक फोकस्ड रहेंगे, जिससे सफलता की संभावना बढ़ेगी। पारिवारिक जीवन में संतुलन बना रहेगा, लेकिन काम के दबाव के कारण थोड़ा तनाव महसूस हो सकता है, इसलिए समय प्रबंधन पर ध्यान देना जरूरी होगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।