वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों, 27 नक्षत्र और 9 ग्रहों का वर्णन मिलता है। साथ ही इन 12 राशियों पर नवग्रह का आधिपत्य होता। मतलब राशियों के अलग- अलग स्वामी होते हैं। यहां हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि के बारे में, जिस पर कर्मफलदाता और न्यायाधीश शनि देव का आधिपत्य है। आपको बता दें कि कुंभ राशि को ज्योतिष में बेहद खास और अलग सोच वाली राशि माना जाता है। इस राशि से जुड़े लोग स्वतंत्र विचारों वाले, क्रिएटिव और समाज से हटकर सोचने वाले होते हैं। साथ ही ये मेहनती और कर्मठ हो सकते हैं। आइए जानते हैं इनकी पर्सनैलिटी और करियर के बारे में विस्तार से…

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इनोवेटिव और फ्यूचरिस्टिक सोच वाले होते हैं

वैदिक ज्योतिष मुताबिक कुंभ राशि के लोग काफी बुद्धिमान, इनोवेटिव और फ्यूचरिस्टिक सोच रखने वाले हो सकते हैं। साथ ही ये भीड़ से अलग चलना पसंद करते हैं और अपने फैसले खुद लेना पसंद करते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि ये सामाजिक मुद्दों और लोगों की सहायता करने के लिए आगे रहते हैं। वहीं शनि देव इनको मेहनती और कर्मठ बनाते हैं।

वहीं जीवन में ये रिस्क लेने वाले होते हैं। ये संवेदनशील स्वभाव के होते हैं। साथ ही ये लोग स्वतंत्र विचार वाले होते है। अपनी ज़िन्दगी अपने हिसाब से जीना इन्हे पसंद होता है। ये अपने पार्टनर को स्पेस देना पसंद करते हैं और खुद भी स्वतंत्र रहना चाहते हैं। हालांकि अगर इन्हें सही साथी मिल जाए, तो ये बेहद लॉयल और सपोर्टिव पार्टनर साबित होते हैं। साथ ही ये लोग धार्मिक कार्यों में भी रूचि लेते हैं और धर्म के क्षेत्र में या धार्मिक स्थलों की यात्रा करने के लिए पैसे खर्च करते हैं।

इन क्षेत्रों में कमा सकते हैं अच्छा नाम

ज्योतिष शास्त्र मुताबिक कुंभ राशि के लोग ऐसे करियर में ज्यादा सफल होते हैं जहां उन्हें अपनी सोच और आइडियाज दिखाने का मौका मिले। ये लोग टेक्नोलॉजी, रिसर्च, सोशल वर्क, मीडिया और इनोवेशन से जुड़े क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। ये लीडरशिप क्वालिटी भी रखते हैं।

डिसक्लेमर- इस लेख को विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।