Kab Hai Janmashtami 2026: हिंदू धर्म में भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव का विशेष महत्व है। हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी पावन तिथि पर भगवान विष्णु ने श्रीकृष्ण के रूप में धरती पर अवतार लिया था। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं और आधी रात को भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव मनाकर विधि-विधान से पूजा करते हैं। मंदिरों और घरों में बाल गोपाल की झांकी सजाई जाती है और भगवान को पंचामृत से स्नान कराकर माखन-मिश्री का भोग लगाया जाता है। आपको बता दें कि इस बार श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का ऐसा संयोग बन रहा है, जिसे करीब 15 साल बाद देखने को मिल रहा है। आइए जानते हैं तिथि और पूजा- विधि…

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जन्माष्टमी तिथि 2026 (Kab Hai Janmashtami 2026)

पंचांग के अनुसार, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 4 सितंबर 2026 को रात 2 बजकर 25 मिनट पर शुरू होगी। साथ ही यह तिथि 5 सितंबर को रात 12 बजकर 13 मिनट तक रहेगी। ऐसे में उदयातिथि और धार्मिक परंपराओं को ध्यान में रखते हुए मथुरा-वृंदावन समेत देश के कई हिस्सों में 4 सितंबर, शुक्रवार को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी।

15 साल बाद अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का संयोग

साल 2026 जन्माष्टमी पर अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का संयोग बन रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार,भगवान श्रीकृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में मध्यरात्रि के समय हुआ था। इस बार 4 सितंबर को अष्टमी तिथि के साथ रोहिणी नक्षत्र का भी संयोग बन रहा है। रोहिणी नक्षत्र और तिथि का संयोग लगभग 15 साल बाद बन रहा है। धार्मिक मान्यता है कि जब श्रीकृष्ण ने देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लिया था, उस समय अष्टमी तिथि के साथ रोहिणी नक्षत्र का संयोग था।

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पूजा का शुभ मुहूर्त 2026

फ्यूचर पंचांग के मुताबिक 4 सितंबर की रात करीब 11 बजकर 56 मिनट से 5 सितंबर की रात 12 बजकर 41 मिनट तक निशीथ पूजा का समय रहेगा। आपको बता दें कि भगवान श्रीकृष्ण का जन्म मध्यरात्रि में हुआ था, इसलिए जन्माष्टमी की पूजा में निशीथ काल का विशेष महत्व माना जाता है।

जन्माष्टमी पूजा-विधि

जन्माष्टमी के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान श्रीकृष्ण का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थल पर बाल गोपाल की प्रतिमा या तस्वीर को साफ करके चौकी पर स्थापित करें। इसके बाद भगवान को गंगाजल, पंचामृत और शुद्ध जल से स्नान कराएं। उन्हें नए वस्त्र पहनाएं और चंदन, अक्षत, फूल, तुलसी दल और माला अर्पित करें।

इसके बाद भगवान श्रीकृष्ण को माखन-मिश्री, फल, मिठाई और अन्य सात्विक पकवानों का भोग लगाएं। धूप और दीप जलाकर ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ मंत्र का जाप करें और श्रीकृष्ण की आरती करें। रात 12 बजे भगवान के जन्म के समय शंख और घंटियां बजाकर जन्मोत्सव मनाएं। बाल गोपाल को झूला झुलाएं और उन्हें माखन-मिश्री का भोग लगाएं। अंत में परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण करें और अपनी श्रद्धा के अनुसार व्रत का पारण करें।

श्री कृष्ण की आरती (Shri Krishna Aarti)

आरती कुंजबिहारी की,

श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की ॥

आरती कुंजबिहारी की,

श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की ॥

गले में बैजंती माला,

बजावै मुरली मधुर बाला ।

श्रवण में कुण्डल झलकाला,

नंद के आनंद नंदलाला ।

गगन सम अंग कांति काली,

राधिका चमक रही आली ।

लतन में ठाढ़े बनमाली

भ्रमर सी अलक,

कस्तूरी तिलक,

चंद्र सी झलक,

ललित छवि श्यामा प्यारी की,

श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की ॥

आरती कुंजबिहारी की,

कनकमय मोर मुकुट बिलसै,

देवता दरसन को तरसैं ।

गगन सों सुमन रासि बरसै ।

बजे मुरचंग,

मधुर मिरदंग,

ग्वालिन संग,

अतुल रति गोप कुमारी की,

श्री गिरिधर कृष्णमुरारी की ॥

आरती कुंजबिहारी की,

श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की ॥

जहां ते प्रकट भई गंगा,

सकल मन हारिणि श्री गंगा ।

स्मरन ते होत मोह भंगा

बसी शिव सीस,

जटा के बीच,

हरै अघ कीच,

चरन छवि श्रीबनवारी की,

श्री गिरिधर कृष्णमुरारी की ॥

आरती कुंजबिहारी की,

श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की ॥

चमकती उज्ज्वल तट रेनू,

बज रही वृंदावन बेनू ।

चहुं दिसि गोपि ग्वाल धेनू

हंसत मृदु मंद,

चांदनी चंद,

कटत भव फंद,

टेर सुन दीन दुखारी की,

श्री गिरिधर कृष्णमुरारी की ॥

आरती कुंजबिहारी की,

श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की ॥

आरती कुंजबिहारी की,

श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की ॥

आरती कुंजबिहारी की,

श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की ॥

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