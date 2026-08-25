Janmashtami 2026 Date: हिंदू धर्म में जन्माष्टमी का पर्व भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्रीकृष्ण का जन्म हुआ था। मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया था। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा-अर्चना करते हैं और आधी रात को श्रीकृष्ण के जन्म का उत्सव मनाते हैं। आइए जानते हैं इस साल कब मनाई जाएगी जन्माष्टमी और महत्व…

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जन्माष्टमी तिथि 2026 (Kab Hai Janmashtami 2026)

अष्टमी तिथि का आरंभ:  3 सितंबर, रात्रि 12:26 मिनट पर
अष्टमी तिथि का समापन: 4 सितंबर, रात्रि 12:14 मिनट पर

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जन्माष्टमी का पर्व उस समय मनाना विशेष शुभ माना जाता है, जब चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में स्थित हो। इस साल रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत 3 सितंबर की रात 11:30 बजे होगी और यह 4 सितंबर की रात 12:14 बजे तक रहेगा। पंचांग की गणना के आधार पर कृष्ण जन्माष्टमी 4 सितंबर 2026 को मनाई जाएगी।

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पूजा का शुभ मुहूर्त

श्रीकृष्ण जन्मोत्सव की पूजा का शुभ समय 4 सितंबर की रात 11 बजकर 57 मिनट से 5 सितंबर की रात 12 बजकर 43 मिनट तक रहेगा। वहीं, व्रत का पारण 5 सितंबर की सुबह 6 बजकर 01 मिनट पर किया जा सकता है।

जन्माष्टमी का धार्मिक महत्व

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जन्माष्टमी के दिन भगवान श्रीकृष्ण की पूजा करने से भक्तों को सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। श्रीकृष्ण को भगवान विष्णु का आठवां अवतार माना जाता है।

जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन पंचामृत से अभिषेक, माखन-मिश्री का भोग और तुलसी दल अर्पित करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रीकृष्ण का स्मरण करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

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डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।