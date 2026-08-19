कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। हिंदू धर्म में इस पर्व का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना गया है। मान्यता है कि भगवान श्रीकृष्ण ने भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा की कारागार में जन्म लिया था। इस दिन भक्त भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और आधी रात को विधि-विधान से जन्मोत्सव मनाते हैं। आइए जानते हैं साल 2026 में कब है जन्माष्टमी का पर्व…

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जन्माष्टमी तिथि 2026 (Kab Hai Janmashtami 2026)

अष्टमी तिथि का आरंभ: 3 सितंबर, रात्रि 12:26 मिनट पर

अष्टमी तिथि का समापन: 4 सितंबर, रात्रि 12:14 मिनट पर

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जन्माष्टमी का पर्व उस समय मनाना विशेष शुभ माना जाता है, जब चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में स्थित हो। इस साल रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत 3 सितंबर की रात 11:30 बजे होगी और यह 4 सितंबर की रात 12:14 बजे तक रहेगा। पंचांग की गणना के आधार पर कृष्ण जन्माष्टमी 4 सितंबर 2026 को मनाई जाएगी।

पूजा का शुभ मुहूर्त

श्रीकृष्ण जन्मोत्सव की पूजा का शुभ समय 4 सितंबर की रात 11 बजकर 57 मिनट से 5 सितंबर की रात 12 बजकर 43 मिनट तक रहेगा। वहीं, व्रत का पारण 5 सितंबर की सुबह 6 बजकर 01 मिनट पर किया जा सकता है।

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जन्माष्टमी का धार्मिक महत्व

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर भक्त भगवान कृष्ण की पूजा-अर्चना और व्रत करते हैं। रात 12 बजे भगवान के जन्म के समय विशेष पूजा, अभिषेक और आरती की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, जन्माष्टमी के दिन श्रद्धापूर्वक भगवान कृष्ण की पूजा करने से जीवन में सुख-शांति आती है और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं।

इस दिन भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की पूजा का विशेष महत्व है। भक्त उन्हें पंचामृत से स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाते हैं और माखन-मिश्री, पंजीरी प्रसाद अर्पित करते हैं। मान्यता है कि जन्माष्टमी का व्रत और पूजा करने से भगवान श्रीकृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहती है।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।