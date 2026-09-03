Janmashtami 2026 Puja Muhurat: भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस साल जन्माष्टमी पर कई सालों के बाद शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। इस साल कान्हा के जन्मोत्सव के समय अष्टमी तिथि के साथ रोहिणी नक्षत्र के साथ चंद्रमा वृषभ राशि और सूर्य कर्क राशि में रहेंगे। पंडित केपी शुक्ल के अनुसार, भादो मास की अष्टमी तिथि 3 सितंबर को देर रात 1:33 बजे से आरंभ हो रही है, जो 4 सितंबर को रात 12:13 बजे समाप्त हो रही है। ऐसे में इसकी तिथि को लेकर काफी लोगों के मन में असमंसज की स्थिति बनी हुई है। बता दें कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत उदया तिथि के हिसाब से रखा जाएगा। इसलिए 4 सितंबर को जन्मोत्सव मनाना उचित होगा। इसके साथ ही पूजा के मुहूर्त की बात करें, तो रात 11:26 बजे से रात्रि 12:11 बजे तक रहेगा। आइए जानते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में सबकुछ…

कृष्ण जन्माष्टमी 2026 कब है?

द्रिक पंचांग के अनुसार, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का आरंभ 4 सितंबर 2026 को रात 2 बजकर 25 मिनट पर होगा, जो 5 सितंबर 2026 को रात 12 बजकर 13 मिनट पर समाप्त होगा। उदयातिथि और श्रीकृष्ण जन्म के समय के हिसाब से 4 सितंबर 2026, शुक्रवार को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। इसी दिन मथुरा, वृंदावन, इस्कॉन मंदिर सहित अन्य श्री कृष्ण मंदिरों में मनाई जाएगी।

कृष्ण जन्माष्टमी पर बन रहा है खास संयोग

इस साल 4 सितंबर को श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर काफी खास संयोग भी बन रहे हैं। करीब 16 सालों के बाद ऐसा हो रहा है जब मध्यरात्रि को अष्टमी के साथ रोहिणी नक्षत्र रहेगा और चंद्रमा वृषभ राशि में संचार करेंगे। श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंध में दिया गया है कि श्री कृष्ण के जन्म के समय भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र, आधी रात को हुआ था। इस अवधि में आकाश के सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे शांत-सौम्य हो रहे थे।

कृष्ण जन्माष्टमी पूजा का शुभ मुहूर्त

भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव मध्य रात्रि में मनाया जाता है। इस साल श्रीकृष्ण जन्मोत्सव की पूजा के शुभ समय की बात करें, तो 4 सितंबर की रात 11 बजकर 57 मिनट से 5 सितंबर की रात 12 बजकर 43 मिनट तक रहेगा। इसकी कुल अवधि करीब 45 मिनट की होगी।

मध्यरात्रि का क्षण – 12:20 ए एम, सितम्बर 05

चंद्रोदय समय – 11:29 पी एम

जन्माष्टमी पर रोहिणी नक्षत्र का समय ( Shri Krishna Janmashtami 2026 Rohini Nakshatra)

रोहिणी नक्षत्र प्रारम्भ – 4 सितंबर 2026 को 12:29 ए एम बजे

रोहिणी नक्षत्र समाप्त – 4 सितंबर 2026 को 11:04 पी एम बजे

श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2026 पारण का समय (Shri Krishna Janmashtami 2026 Paran Time)

द्रिक पंचांग के अनुसार अगर आप आधी रात को श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने के साथ ही व्रत का पारण करना चाहते हैं, तो 5 सितंबर को आधी रात 12:43 बजे के बाद कर सकते हैं।

धर्म शास्त्र के अनुसार पारण समय

पारण समय – 06:01 ए एम 05 सितंबर के बाद

पारण के दिन अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र सूर्योदय से पहले समाप्त हो गये।

वर्तमान में समाज में प्रचलित पारण समय

पारण समय – 12:43 ए एम, 05 सितंबर के बाद

ऐसे करें लड्डू गोपाल की पूजा

श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा के दिन अपने पूजा घर को अच्छी तरह से सजाएं और विधिवत पूजा करें। जन्माष्टमी को मध्यरात्रि के समय लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान के बाद साफ जल, गंगाजल से स्नान कराएं। इसके बाद भगवान कृष्ण को पीले वस्त्र, आभूषण, मुकुट, मोरपंख करने के साथ संपूर्ण श्रृंगार कर लें। इसके बाद फूल, माला आदि अर्पित करें। इसके बाद भोग में धनिया की पंजीरी, माखन-मिश्री, तुलसी दल आदि से भोग लगाएं। इसके साथ कृं कृष्णाय नम: मंत्र का जप करें। फिर धूप-दीप जलाकर आरती करें।

पूजा करने के बाद कान्हा को पालने में विराजमान करें और जयकारे लगाते हुए झूला झुलाएं। इसके साथ ही भजन-कीर्तन करने के साथ ‘नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की’ का जयघोष करें।

जन्माष्टमी पर खीरे का ऐसे करें नाल छेदन

भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के समय खीरा से डंठल काटने की विधि को नाल छेदन के नाम से भी जाना जाता है। कान्हा के जन्म के समय विधिवत पूजा करने के साथ खीरे की डंठल को सिक्के से काटा जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से मां देवकी और बाल गोपाल से जुड़ी नाल को काटते है। जैसे ही रात के 12 बजे वैसे ही एक सिक्के की मदद से खीरे और डंठल को बीच से काटकर अलग कर दें।

श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2026 भोग (Shri Krishna Janmashtami 2026 Bhog)

जन्माष्टमी के दिन भगवान श्रीकृष्ण को उनकी प्रिय लगाना काफी लाभकारी माना जाता है। इस दिन आप कान्हा को माखन-मिश्री, धनिया पंजीरी, पंचामृत, छप्पन भोग, मिठाई आदि का भोग लगा सकते हैं।

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