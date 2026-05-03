आज दिव्य धाम की सीरीज में हम बात करने जा रहे हैं कोणार्क मंदिर के बार में, जो ओडिशा प्रदेश के पुरी जिले में स्थित है। यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित है। साथ ही यह सूर्य मंदिर भारत की प्राचीन वास्तुकला और आध्यात्मिक धरोहर का अद्भुत उदाहरण है। साथ ही यह मंदिर अपनी अनूठी रथाकार संरचना के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है। आपको बता दें कि 13वीं शताब्दी में निर्मित यह मंदिर आज भी भारतीय संस्कृति, कला और विज्ञान के अद्वितीय संगम का प्रतीक माना जाता है। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है, जिससे इसकी वैश्विक महत्ता और बढ़ जाती है। आइए जानते हैं मंदिर का इतिहास और महत्व…

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कोणार्क मंदिर का इतिहास

कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण पूर्वी गंगा वंश के महान शासक नरसिंहदेव प्रथम ने लगभग 1250 ईस्वी में कराया था। इस मंदिर को एक विशाल रथ के रूप में बनाया गया है, जिसमें 12 जोड़ी अलंकृत पहिए और सात घोड़े सूर्य देव के रथ को दर्शाते हैं। माना जाता है कि यह मंदिर कभी इतना भव्य था कि इसकी ऊंचाई लगभग 200 फीट तक थी। समय के साथ प्राकृतिक आपदाओं और आक्रमणों के कारण इसका कुछ हिस्सा खंडित हो गया, लेकिन आज भी इसकी नक्काशी और संरचना दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती है।

धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व

कोणार्क सूर्य मंदिर न केवल एक पूजा स्थल है, बल्कि यह भारतीय ज्योतिष, वास्तुशास्त्र और कला का जीवंत उदाहरण भी है। मंदिर के पहियों को इस तरह बनाया गया है कि वे सूर्य की छाया के आधार पर समय बताने का काम करते हैं। साथ ही यह प्राचीन भारत की वैज्ञानिक समझ को दर्शाता है। वहीं आपको बता दें कि हर वर्ष यहां कोणार्क डांस फेस्टिवल का आयोजन होता है, जिसमें देश-विदेश के कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। यह मंदिर सूर्य उपासना का प्रमुख केंद्र रहा है और आज भी लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं।

कैसे पहुंचे कोणार्क मंदिर

कोणार्क पहुंचना बेहद आसान है, क्योंकि यह ओडिशा के प्रमुख पर्यटन स्थलों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। साथ ही मंदिर से सबसे पास एयरपोर्ट बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (भुवनेश्वर) है, जो कोणार्क से लगभग 65 किमी दूर है। वहीं अगर रेलवे स्टेशन की बात करें तो सबसे पास रेलवे स्टेशन पुरी रेलवे स्टेशन है, जो लगभग 35 किमी दूरी पर स्थित है। वहीं कोणार्क, भुवनेश्वर और पुरी से सड़क मार्ग द्वारा अच्छी तरह जुड़ा है। नियमित बस और टैक्सी सेवाएं उपलब्ध हैं।

डिसक्लेमर- इस लेख को विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।