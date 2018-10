Moon Rise Time Today, Karwa Chauth 2018 LIVE Updates: जानें आपके शहर में किस समय निकलेगा चांद, सुहागिनें कब खोल पाएंगी करवा चौथ का व्रत

Live Blog Moon Rise Time Today on 27 October 2018 LIVE Updates: Karwa Chauth 2018 Moon Rise Time Today in Delhi, UP, Noida, Mumbai, Pune, Bangalore

क्‍या है करवा का मतलब करवा चौथ उत्तर भारत खासकर उत्तर प्रदेश पंजाब, मध्य प्रदेश हरियाणा, राजस्थान में बड़े स्‍तर पर मनाया जाता है। करवा चौथ को करक चतुर्थी के रूप में भी जाना जाता है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार करवा चौथ की शुरुआत देवपत्नियों ने की थी। करवा या करक का मतलब होता है एक मिट्टी के बर्तन का उपयोग जिसमें एक महिला चंद्रमा को अर्घ्य (भेंट) देती है। जितनी गहरी मेहंदी, पति-पत्‍नी के बीच उतना गहरा प्रेम करवा चौथ पूजन के लिए महिलाएं नए कपड़े और गहने पहनकर तैयार होती हैं। हाथों पर मेहंदी लगाती हैं। ऐसा विवाहित महिलाओं के लिए शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि महिलाएं जितनी गहरी मेहंदी लगती है उतना ही गहरा प्यार पति-पत्नी के बीच होता है। महिलाएं दिन में भगवान शिव, गणेश, कार्तिकेय और देवी पार्वती की पूजा करती है। करवा चौथ को करक चतुर्थी के रूप में भी जाना जाता है।