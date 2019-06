List of Vrat and Festival in June 2019: जून माह की शुरुआत हो चुकी है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से इस समय साल का ज्येष्ठ महीना चल रहा है और इस माह की शुरुआत मासिक शिवरात्रि के साथ हो चुकी है। तो वहीं इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से साल का नौवा महीना चल रहा है और 5 जून को ईद मनाई जाएगी। इस के साथ इस महीने में और कौन-कौन से व्रत या त्यौहार आने वाले हैं उनके बारे में यहां जानिए…

जून के व्रत और त्यौहार

03 जून वैशाख अमावस्या, वट सावित्री व्रत, शनि जयंती – इस दिन बहुत से व्रत और त्यौहार एक साथ पड़ रहे हैं। 3 जून को सोमवती अमावस्या है जिस दिन भगवान शिव का रूदाभिषेक करना अच्छा माना जाता है। कर्मफलदाता शनि देव की शनि जयंती है साथ ही सुहागिनों का वट सावित्री व्रत भी है।

04 जून बड़ा मंगल – ज्येष्ठ महीने का बड़ा मंगल वार है। इस दिन भगवान हनुमान की पूजा का विशेष महत्व होता है।

05 जून ईद उल-फितर – 05 जून को मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा त्यौहार ईद है। रोजेदार पूरे एक महीने तक रोजा रखने के बाद आखिरी में चांद दिखने पर ईद मनाते हैं। इसे लेकर मुस्लिम समाज में जबर्दस्त उत्साह देखने को मिलता है।

07 जून श्रुति पंचमी जैन – इस दिन श्रुति पंचमी जैन है।

08 जून अरण्य षष्ठी – इस दिन अरण्य षष्ठी है।

11 जून बड़ा मंगल – इस दिन बड़े मंगल के साथ-साथ महेश नवमी पर्व भी है। हर साल ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष तिथि को यह त्यौहार मनाया जाता है। माहेश्वरी समाज के लोगों का यह खास त्यौहार होता है। इस दिन भगवान शिव की अराधना की जाती है।

12 जून गंगा दशहरा – इस दिन श्रदालु गंगा नदी में स्नान करते हैं और अगर गंगा तक जाना संभव ना हो पाए तो आस-पास की पवित्र नदी में स्नान किया जाता है।

13 जून निर्जला एकादशी – साल की सबसे बड़ी एकादशी इस दिन पड़ रही है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की अराधाना की जाती है।

14 जून प्रदोष व्रत – प्रदोष व्रत वाले दिन लोद व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा करते हैं।

15 जून मिथुन संक्रांति – यह दिन मिथुन संक्रांति के रूप में मनाया जाएगा।

17 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत, संत कबीर जयंती – इस दिन कबीरदास जी की जयंती है। यह एक भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे।

18 जून गुरु हरगोविंद सिंह जयंती – नानक शाही पंचांग के अनुसार गुरु हरगोबिंद जयंती 18 जून को मनाई जाएगी।

20 जून संकष्टी चतुर्थी – गणेश चतुर्थी के दिन व्रत रखने का खास महत्व माना जाता है।

29 जून योगिनी एकादशी – इस दिन योगिनी एकादशी है। यानी की भगवान विष्णु की अराधना करने का दिन है।

30 जून प्रदोष व्रत – महीने के अंतिम दिन में भगवान शिव की उपासना करने वाला दिन है।

