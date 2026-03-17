Kitchen Vastu Tips: घर का किचन केवल खाना बनाने की जगह नहीं, बल्कि घर की सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का मुख्य केंद्र माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार रसोई से ही परिवार के स्वास्थ्य और खुशहाली का सीधा संबंध होता है। ऐसे में किचन में अपनाई जाने वाली छोटी-छोटी आदतें भी बड़ा प्रभाव डाल सकती हैं। अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या किचन में जूते-चप्पल पहनकर खाना बनाना सही है या इसे अशुभ माना जाता है। आइए जानते हैं इस विषय में वास्तु शास्त्र क्या कहता है और कौन-से नियम अपनाने चाहिए।

क्या किचन में जूते-चप्पल पहनना अशुभ है?

वास्तु शास्त्र के अनुसार किचन में जूते-चप्पल पहनकर प्रवेश करना या खाना बनाना अशुभ माना जाता है। इसका कारण यह है कि जूते-चप्पल बाहर की नकारात्मक ऊर्जा, धूल-मिट्टी और अशुद्धता को अपने साथ लेकर आते हैं। जब इन्हें पहनकर रसोई में प्रवेश किया जाता है, तो यह वातावरण की पवित्रता को प्रभावित कर सकता है। इससे न केवल किचन की ऊर्जा खराब होती है, बल्कि परिवार के स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ सकता है।

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किचन में मां अन्नपूर्णा का महत्व

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, किचन में मां अन्नपूर्णा का वास होता है। इसलिए इस स्थान को मंदिर के समान पवित्र माना गया है। जिस तरह हम मंदिर में जूते-चप्पल पहनकर नहीं जाते, उसी तरह रसोई में भी इन्हें नहीं पहनना चाहिए। यह आदत अनजाने में घर में नकारात्मकता और अशांति को बढ़ा सकती है।हालांकि, आज के आधुनिक जीवन में कई लोग सुविधा के कारण किचन में चप्पल पहनते हैं, खासकर सफाई और सुरक्षा के लिहाज से। ऐसे में अगर पूरी तरह से बिना चप्पल रहना संभव न हो, तो आप केवल किचन के लिए अलग और साफ-सुथरी चप्पल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखें कि ये चप्पल बाहर इस्तेमाल न हों और हमेशा स्वच्छ रखी जाएं।

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डिसक्लेमर- इस लेख को विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।