Ketu Transit Magha Nakshatra 2026: फ्यूचर पंचांग के अनुसार 29 मार्च को छाया ग्रह केतु अपने स्वयं के नक्षत्र मघा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में केतु को रहस्य, आध्यात्म, कर्मफल और अचानक परिवर्तन का कारक ग्रह माना जाता है। जब केतु अपने ही नक्षत्र में संचरण करते हैं तो इसका प्रभाव अधिक प्रबल माना जाता है। ऐसे में इस नक्षत्र परिवर्तन का असर कई राशियों के जीवन पर देखने को मिल सकता है, लेकिन मेष, सिंह और धनु राशि के जातकों के लिए यह समय विशेष रूप से अनुकूल साबित हो सकता है। इस दौरान करियर, व्यापार और आर्थिक मामलों में सकारात्मक बदलाव की संभावना है।

मघा नक्षत्र का ज्योतिष में महत्व

वैदिक ज्योतिष में मघा नक्षत्र 27 नक्षत्रों में एक प्रमुख नक्षत्र माना जाता है। इसके स्वामी खुद केतु ग्रह हैं और इसका संबंधपितरों, परंपरा, प्रतिष्ठा और राजसी वैभव से जोड़ा जाता है। यह नक्षत्र सिंह राशि के 0° से 13°20’ तक स्थित होता है। मघा नक्षत्र का प्रतीक सिंहासन माना जाता है, जो सत्ता, पद और सम्मान का संकेत देता है।

वहीं इस नक्षत्र का प्रभाव व्यक्ति को नेतृत्व क्षमता, सामाजिक प्रतिष्ठा और जिम्मेदारियों को निभाने की शक्ति देता है। ज्योतिष में माना जाता है कि जब केतु मघा नक्षत्र में सक्रिय होते हैं तो व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार परिणाम मिलते हैं और कई बार अचानक सफलता या दिशा परिवर्तन भी देखने को मिलता है।

इन राशियों को मिल सकता है लाभ

मेष राशि (Aries Zodiac)

केतु का मघा नक्षत्र में प्रवेश मेष राशि के जातकों के लिए करियर और आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिणाम दे सकता है। क्योंकि केतु ग्रह आपकी राशि से पंचम भाव से पंचम भाव पर संचरण कर रहे हैं। इसलिए इस दौरान आपको करियर में नए अवसर मिलने की संभावना है। वहीं जो लोग लंबे समय से किसी योजना या प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, उन्हें अब उसका लाभ मिल सकता है।

व्यापारियों के लिए नए सौदे और नए संपर्क बनने के योग बन सकते हैं। निवेश से जुड़े मामलों में भी लाभ मिलने की संभावना है, हालांकि निर्णय सोच-समझकर लेना बेहतर रहेगा। वहीं संतान से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है। साथ ही प्रेम- संबंधों में आपको सफलता मिलने की संभावना है।

सिंह राशि (Leo Zodiac)

सिंह राशि के लिए यह नक्षत्र परिवर्तन शुभ फलदायी सिद्ध हो सकता है क्योंकि मघा नक्षत्र सिंह राशि से ही संबंधित है। ऐसे में इस दौरान सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ने के संकेत मिल सकते हैं। साथ ही कार्यक्षेत्र में आपके निर्णयों को महत्व मिल सकता है।

वहीं कार्यस्थल पर आपके नेतृत्व की सराहना हो सकती है। साथ ही जो राजनीति से जुड़े लोग हैं, उनको किसी पद की प्राप्ति हो सकती है। करियर में अचानक बदलाव या नई जिम्मेदारी मिलने की भी संभावना बन सकती है, जो भविष्य में लाभदायक साबित हो सकती है। लेकिन इस समय आपको मेहनत अधिक करनी चाहिए, क्योंकि इस समय आपको मेहनत का पूरा फल मिलने की संभावना है।

धनु राशि (Dhanu Zodiac)

धनु राशि के जातकों के लिए केतु का नक्षत्र परिवर्तन लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। क्योंकि केतु ग्रह आपकी राशि से भाग्य स्थान पर संचऱण कर रहे हैं। इसलिए इस दौरान किस्मत का साथ मिलने के संकेत मिल सकते हैं और लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है। वहीं इस दौरान करियर में नई दिशा मिल सकती है और नौकरी या व्यापार में प्रगति के अवसर मिल सकते हैं। विदेश से जुड़े कार्य, शिक्षा या किसी नए प्रोजेक्ट में भी सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। वहीं इस समय आपको प्रयास लगातार करते रहना चाहिए। तब ही आपको सक्सेस मिल सकती है।

हालांकि किसी भी ग्रह का प्रभाव व्यक्ति की जन्म कुंडली, दशा और ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करता है, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम अलग-अलग हो सकते हैं।

