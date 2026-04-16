Ketu Nakshatra Parivartan 2026: वैदिक ज्योतिष अनुसार ग्रह समय- समय पर राशियों के साथ नक्षत्र परिवर्तन भी करते हैं, जिसका प्रभाव देश- दुनिया पर देखने को मिलता है। साथ ही यह परिवर्तन किसी के लिए शुभ रहता है तो किसी के लिए अशुभ। फ्यूचर पंचांग के अनुसार 20 अप्रैल 2026 को पापी ग्रह केतु अपने स्वनक्षत्र मघा में प्रवेश करेंगे। आपको बता दें कि मघा नक्षत्र को राजसी, पितृ और अधिकार का प्रतीक माना जाता है और केतु ग्रह का इसमें प्रवेश कई राशियों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। खासतौर पर वृष, कर्क और सिंह राशि के जातकों के लिए यह गोचर भाग्य का साथ लेकर आ सकता है, जिससे करियर, धन और सामाजिक प्रतिष्ठा में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है।

केतु को रहस्यमय और आध्यात्मिक ग्रह माना जाता है, जो अचानक घटनाओं, मोक्ष, और अदृश्य शक्तियों से जुड़ा होता है। ऐसे में जब केतु मघा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, तो यह पितृ दोष, पूर्वजों के आशीर्वाद और कर्मों के फल से जुड़ा प्रभाव देता है। इस दौरान व्यक्ति को अपने जीवन में अचानक बदलाव, पुराने रुके हुए कामों में गति और आध्यात्मिक झुकाव महसूस हो सकता है। यह समय अपने पूर्वजों का सम्मान करने और उनसे जुड़े कर्मों को सुधारने का भी संकेत देता है। वहीं यह समय आध्यात्मिक उन्नति, ध्यान और आत्मचिंतन के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार केतु ग्रह अप्रैल 20, 2026, सोमवार को 01:40 पी एम बजे अपने स्वनक्षत्र मघा में प्रवेश करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि केतु ग्रह इस दौरान सिंह राशि में संचऱण कर रहे हैं, जो अग्नि तत्व की राशि है।

इन राशियों पर पड़ सकता है सकारात्मक प्रभाव

वृष राशि पर केतु के नक्षत्र परिवर्तन पर प्रभाव (Taurus Zodiac)

केतु का नक्षत्र परिवर्तन वृष राशि वालों के लिए अनुकूल सिद्ध हो सकता है। क्योंकि केतु ग्रह आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर संचऱण कर रहे हैं। इसलिए इस दौरान अचानक धन लाभ, निवेश से फायदा और रुके हुए पैसों की वापसी संभव है। साथ ही परिवार में भी सुख-शांति बढ़ने के संकेत हैं, हालांकि खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा।

वहीं इस दौरान आप कोई वाहन या प्रापर्टी खरीद सकते हैं। साथ ही केतु ग्रह की दृष्टि आपकी राशि से कर्म भाव पर पड़ रही है। इसलिए इस समय आपको काम- कारोबार में तरक्की मिल सकती है। साथ ही व्यापारियों को अच्छा धनलाभ के संकेत मिल रहे हैं।

कर्क राशि पर केतु नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव (Cancer Zodiac)

कर्क राशि के जातकों के लिए यह समय करियर में उन्नति और नए अवसर लेकर आ सकता है। क्योंकि केतु ग्रह आपकी राशि से धन और वाणी भाव पर संचरण कर रहे हैं। इसलिए इस समय नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। समाज में मान-सम्मान बढ़ सकता है और आत्मविश्वास में भी वृद्धि होने की संभावना है। वहीं इस दौरान आपकी वाणी में प्रभाव बढ़ सकता है। साथ ही आपको फंसा हुआ धन मिल सकता है। लेकिन इस समय आपको प्रयास करते रहना चाहिए।

वहीं इस अवधि में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। साथ ही इस दौरान उन लोगों को लाभ हो सकता है। जिन लोगों का काम- कारोबार, मार्केटिंग, मीडिया, बैंकिंग और शिक्षा से जुड़ा हुआ है।

सिंह राशि पर केतु के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव (Leo Zodiac)

सिंह राशि वालों के लिए केतु का मघा नक्षत्र में प्रवेश शुभ फलदायी साबित हो सकता है, क्योंकि केतु ग्रह आपकी राशि में ही संचरण कर रहे हैं। इसिलए इस दौरान आपको भाग्य का पूरा साथ मिल सकता है। साथ ही रुके हुए कार्य पूरे होने के योग हैं। वहीं इस दौरान नेतृत्व क्षमता में वृद्धि हो सकती है। साथ ही यह समय नई शुरुआत और बड़े निर्णय लेने के लिए अनुकूल साबित हो सकता है। वहीं इस दौरान आपको मान- सम्मान की प्राप्ति हो सकती है।

साथ ही इस समय शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन शानदार साबित हो सकता है। वहीं इस समय आपका थोड़ा मन आध्यात्म में लग सकता है। आप पार्टनर के साथ किसी तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं।

ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ये राशिफल निकाला जाता है, जो सामान्य होता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि ये हर व्यक्ति पर 100% एक जैसा लागू हो। हर व्यक्ति की जिंदगी अलग होती है क्योंकि जन्म कुंडली (Birth Chart) में दशा–अंतर्दशा, लग्न, ग्रह स्थिति हर एक चीज अलग-अलग होते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।