Vastu Tips: हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में सुख, शांति, धन और समृद्धि का वास हो। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में रखी कुछ शुभ वस्तुएं सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने और नकारात्मकता को दूर करने में सहायक मानी जाती हैं। मान्यता है कि इन चीजों को सही दिशा और सही स्थान पर रखने से परिवार में खुशहाली, आर्थिक उन्नति और मानसिक शांति का वातावरण बनता है। आइए जानते हैं ऐसी 5 शुभ चीजों के बारे में जिन्हें वास्तु शास्त्र में बेहद मंगलकारी माना गया है।

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तुलसी का पौधा

तुलसी का पौधा घर के लिए सबसे शुभ माना जाता है। इसे उत्तर, उत्तर-पूर्व या पूर्व दिशा में रखना अच्छा माना जाता है। नियमित रूप से जल अर्पित करने और दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और परिवार में सुख-शांति का वातावरण रहता है।

क्रिस्टल कछुआ

वास्तु में कछुआ स्थिरता, लंबी आयु और आर्थिक मजबूती का प्रतीक माना जाता है। इसे घर के उत्तर दिशा या ड्राइंग रूम में रखने की सलाह दी जाती है। मान्यता है कि इससे धन संबंधी परेशानियां धीरे-धीरे कम हो सकती हैं।

लाफिंग बुद्ध

लाफिंग बुद्ध को खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसे घर के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने या ड्राइंग रूम में ऐसी जगह रखें, जहां प्रवेश करते ही इसकी झलक दिखाई दे। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने की मान्यता है।

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बांस का पौधा

लकी बैम्बू को सुख, सफलता और उन्नति का प्रतीक माना जाता है। इसे घर या ऑफिस की पूर्व या दक्षिण-पूर्व दिशा में रखना शुभ माना जाता है। यह वातावरण को आकर्षक बनाने के साथ सकारात्मक ऊर्जा का भी प्रतीक माना जाता है।

कमल का दीपक या पीतल का दीपक

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के पूजा स्थान या उत्तर-पूर्व दिशा में रोज दीपक जलाना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे घर का वातावरण पवित्र रहता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी पारंपरिक वास्तुशास्त्र और धार्मिक ग्रंथों में वर्णित मान्यताओं पर आधारित है। इसके शुभ-अशुभ प्रभावों के संबंध में विभिन्न मत और व्याख्याएं प्रचलित हैं। वास्तु नियमों को आस्था और परंपरा के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। किसी भी प्रकार के निर्माण, वास्तु परिवर्तन या महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले योग्य वास्तु विशेषज्ञ, वास्तुकार या संबंधित पेशेवर से सलाह अवश्य लें।