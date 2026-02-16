Kedarnath Temple Opening Date 2026: केदारनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी है। दरअसल, लंबे इंतजार के बाद केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित कर दी गई है। कपाट खुलते ही चार धाम यात्रा की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी, जिसके बाद देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि की घोषणा शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में की गई। सर्दियों के दौरान जब केदारनाथ धाम बर्फ से ढक जाता है, तब बाबा की पूजा-अर्चना यहीं की जाती है। इस बार टी. गंगाधर लिंग को केदारनाथ धाम का मुख्य पुजारी नियुक्त किया गया है, जो कपाट खुलने के साथ ही पूजा की जिम्मेदारी संभालेंगे। तो आइए जानते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ धाम के कपाट इस साल कब और कितने बजे खुलेंगे।

क्यों खास है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग?

केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव का पृष्ठ भाग माना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव के शरीर का अग्रभाग नेपाल के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर में पूजित होता है, जबकि पृष्ठ भाग केदारनाथ में विराजमान है। यही कारण है कि इस धाम का धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, केदारनाथ मंदिर की खोज पांडवों ने की थी। महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की तलाश में निकले थे। भगवान शिव उनसे नाराज होकर भैंसे का रूप धारण कर यहां आए थे। बाद में आदि गुरु आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया।

कब खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट?

द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र केदारनाथ मंदिर के कपाट इस वर्ष 22 अप्रैल 2026 को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। सुबह 08:00 बजे वृष लग्न में विधि-विधान के साथ बाबा केदारनाथ के दर्शन शुरू होंगे। हर साल की तरह इस बार भी देश-विदेश से बड़ी संख्या में भक्त बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचेंगे।

6 महीने बंद रहते हैं केदारनाथ मंदिर के कपाट

चार धाम में शामिल केदारनाथ मंदिर साल में केवल छह महीने ही खुला रहता है। भारी बर्फबारी और अत्यधिक ठंड के कारण दीपावली के बाद कपाट बंद कर दिए जाते हैं। सर्दियों में पूरा इलाका बर्फ की मोटी चादर से ढक जाता है। ऐसे में यात्रा संभव नहीं हो पाती। एक खास परंपरा के तहत कपाट बंद करते समय मंदिर के अंदर एक अखंड दीपक जलाया जाता है। मान्यता है कि यह दीपक पूरे छह महीने तक जलता रहता है।

कब खुलेंगे बदरीनाथ धाम के कपाट?

चार धाम यात्रा में केदारनाथ के साथ-साथ बदरीनाथ मंदिर का भी विशेष महत्व है। बदरीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल 2026 को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 06 बजकर 15 मिनट पर खोले जाएंगे। इससे पहले 7 अप्रैल 2026 से गाडू घड़ा यात्रा की शुरुआत होगी। इस यात्रा के माध्यम से भगवान बदरीनाथ के अभिषेक के लिए तिल का तेल परंपरागत रीति से लाया जाता है।

अक्षय तृतीया पर खुलेंगे गंगोत्री और यमुनोत्री

चार धाम यात्रा की शुरुआत हर साल अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर होती है। इस वर्ष 19 अप्रैल 2026 को अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री मंदिर और यमुनोत्री मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। इन दोनों धामों के खुलने के साथ ही आधिकारिक रूप से चार धाम यात्रा का आगाज हो जाएगा।

