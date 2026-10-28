हिंदू धर्म में करवा चौथ का विशेष महत्व है। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस साल करवा चौथ 29 अक्टूबर 2026, गुरुवार को पड़ रहा है। इस दिन सुहागिन महिलाएं सुबह सरगी खाकर अपने निर्जला व्रत का आरंभ करती हैं, जो रात को चंद्रमा के दर्शन करने के साथ समाप्त होता है। सरगी खाने की विशेष परंपरा है। आमतौर पर सास अपनी बहू को सरगी देती हैं। इसमें फल, मेवे, मिठाई, मठरी से लेकर अन्य खाने की चीजें होने के अलावा वस्त्र, आभूषण आदि होती है। कई परिवारों में महिलाएं सरगी में दूध से बनी मिठाई या फिर फेनिया देते हैं। आइए जानते हैं सरगी खाने से लेकर शहर के अनुसार सूर्योदय का सटीक समय…

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सरगी ग्रहण करने के बाद से सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत का संकल्प लेती हैं। इसे दिनभर व्रत रखने की तैयारी के रूप में देखा जाता है। इसी के कारण सरगी में ऐसी चीजें होती हैं जो पौष्टिक से भरपूर होने के साथ हल्की है और आप पूरे दिन ऊर्जावान महसूस करें।

करवा चौथ पर कब खाई जाती है सरगी?

परंपरा के अनुसार, करवा चौथ पर सूर्योदय से पहले सरगी खाई जाती है। ऐसे में 29 अक्टूबर को दिल्ली में सूर्योदय सुबह 6:31 पर हो जाएगा। ऐसे में सरगी इससे पहले ग्रहण कर लेना चाहिए।

शहर के अनुसार सरगी का समय 2026

29 अक्टूबर 2026 को अलग-अलग शहरों में सूर्योदय के समय में अंतर होता है। इसलिए सरगी ग्रहण करने से पहले अपने शहर के स्थानीय सूर्योदय का ध्यान रखें।

नई दिल्ली- 06:30 बजे

ग्रेटर नोएडा- 06:29 बजे

नोएडा-06:30 बजे

गाजियाबाद- 06:29 बजे

गुरुग्राम-सुबह 6:31 बजे

आगरा- सुबह 6:25 बजे

फरीदाबाद- सुबह 6:29 बजे

मेरठ- 06:29 बजे

पुणे- 06:33 बजे

मुंबई-06:37 बजे

चंडीगढ़- 06:35 बजे

लखनऊ- 06:14 बजे

अयोध्या- 06:09 बजे

कानपुर- 06:16 बजे

वाराणसी- 06:04 बजे

कोटा– 06:32 बजे

जयपुर- 06:34 बजे

जम्मू-06:45 बजे

पटना – 06:56 बजे

कोलकाता-05:39 बजे

भुवनेश्वर- 05:47 बजे

रांची- 05:52 बजे

बेंगुलुरु- 06:12 बजे

गोरखपुर- 06:04 बजे

सूरत- सुबह 6:39 बजे

नागपुर- सुबह 6:14 बजे

सरगी की थाली में क्या-क्या रखें

करवा चौथ की सरगी की थाली में परिवार की परंपरा के अनुसार चीजें रखी जाती है। इसमें आप केला, नारियल पानी, पपीता, बादाम, काजू, पिस्ता, दूध, दही, मिठाई से लेकर अन्य खाद्य सामग्री से लेकर कपड़े, आभूषण, सोलह श्रृंगार का सामान होता है।

करवा चौथ पर सरगी खाने की विधि

परंपरा के अनुसार, सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लें। इसके बाद सरगी ग्रहण करने की तैयारी कर लें।

अपने परिवार के बड़े सदस्यों का आशीर्वाद लें। इसके बाद सरगी ग्रहण कर लें।

सरगी अच्छी तरह से खाने के बाद पारिवारिक परंपरा के अनुसार व्रत का संकल्प लें।

दिनभर व्रत रखने के साथ पूजा की पूरी तैयारी कर लें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय गणना और पंचांग पर आधारित है। पूजा मुहूर्त, चंद्रोदय और अन्य समय के स्थान के अनुसार अंतर हो सकता है। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान से पहले स्थानीय पंचांग या फिर पंडित से समय की पुष्टि अवश्य करें।