Karwa Chauth Vrat Katha in Hindi 2026: करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास और पवित्र माना जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, सुखी वैवाहिक जीवन और परिवार की खुशहाली के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, करवा चौथ की पूजा के साथ व्रत कथा पढ़ने या सुनने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि व्रत कथा के बिना करवा चौथ की पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं करवा चौथ व्रत की प्रचलित कथा, जिसे पढ़ने और सुनने से व्रत का धार्मिक महत्व समझा जाता है। इस साल करवा चौथ का व्रत 29 अक्टूबर को रखा जाएगा। आइए जानते हैं करवा चौथ व्रत कथा के बारे में…

Karwa Chauth 2026 LIVE: 28 या 29 अक्टूबर, कब है करवा चौथ; जानें तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा- विधि, मंत्र, चंद्रोदय समय और सबकुछ

करवा चौथ व्रत कथा 2026 (Karwa Chauth Vrat Katha in Hindi 2026)

काफी समय पहले की बात है। एक साहूकार था। उसके सात पुत्र और एक पुत्री थी। सभी भाई अपनी बहन को बहुत प्यार करते थे। वहीं एक साथ ही बैठकर भोजन करते थे। एक दिन जब करवाचौथ आई तो बहन ने अपनी भाभियों के साथ करवाचौथ का व्रत रखा। रात को सभी भाई खाना खाने आए और उन्होंने बहन से भी खाना खाने को कहा। तब ही मां ने कहा कि इसका करवाचौथ का व्रत है यह चांद निकलने के बाद ही खाएगी।

यह सुनकर उसके भाइयों ने जंगल में आग जलाकर छलनी में से चांद दिखा दिया। इसके बाद उसने चांद को अर्घ्य दे दिया और खाना खाने बैठ गई। जैसे ही उसने पहना टुकड़ा तोड़ा तो उसे छींक आ गई और दूसरे टुकड़े में बाल निलका। वहीं जैसे ही उनसे तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो उसे अपने पति की मृत्यु की खबर प्राप्त होती है। वह यह सुनकर रोने लगी।

इसके बाद उसकी भाभी ने उसे भाई हरकत के बारे में बताती है। कि उसके साथ ऐसी घटना क्यों हुई। भाभी ने बताया कि करवा चौथ का व्रत बिना चांंद के टूटने से चंद्र देवता नाराज हो गए। इस बात को सुनकर उसने प्रण लिया कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार किसी भी कीमत पर नहीं होने देगी। जब तब वह उन्हें जीवन नहीं कर लेती। इसके बाद वह पूरी साल तक अपने पति की रक्षा के लिए उसके शव के पास ही रहती है।

इसके बाद जब छठे नंबर की भावी का आती है तो वह वो करवा को बताती है कि उसका व्रत सबसे छोटे भाई की वजह से ही खंडित हुआ था, तो उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वो तुम्हारे पति को जिंदा कर दे।

इसके बाद जब छोटी भाभी उसके बाद आती है, तो करना उससे सुहागिन बनने का निवेदन करती है। लेकिन वह अन्य बातें करने लगती है। लेकिन करवा उसे पकड़ लेती है और जाने नहीं देती है।

वहीं जब बहुत देर हो जाती है, तो उसकी तपस्या को देख भाभी का ह्रदय द्रवित हो जाता है और इसके बाद वह अपनी छोटी अंगुली को चीरती है और उसमें से अमृत उसके पति में डालती है। करवा का पति उसी समय श्री गणेश कहते हुए जीवित हो उठता है। इस तरह से करवा को अपनी सुहाग वापस मिल जाता है। तभी से करवा चौथ का व्रत रखा जाता शुरू हो गया और पति की लंबी उम्र के लिए सुहागन इस व्रत को रखने लगी।

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