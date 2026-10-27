Karwa Chauth 2026 Puja Samagri Full List: पंचांग के अनुसार, हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए दिनभर निर्जला व्रत रखती हैं। रात को चंद्रमा के दर्शन और अर्घ्य देने के बाद जल ग्रहण करके व्रत का पारण करती हैं। इस दिन भगवान गणेश, शिव-पार्वती जी, करवा माता के साथ चंद्र देव की पूजा करने का विधान है। इस साल करवा चौथ का व्रत 29 अक्टूबर 2026, गुरुवार को पड़ रहा है। अगर आप भी इस साल करवा चौथ का व्रत रख रही हैं, तो पहले से ये पूजा सामग्री एकत्र कर लें।

करवा चौथ 2026 पर चांद निकलने का समय (Karwa Chauth Moonrise Time 2026)

करवा चौथ पर नई दिल्ली में चांद निकलने का समय शाम 08 बजकर 17 मिनट पर होगा। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5 बजकर 38 मिनट से 6 बजकर 56 मिनट तक हैं। अलग-अलग शहरों के हिसाब से चंद्रोदय और पूजा के समय पर भिन्नता हो सकता है।

करवा चौथ 2026 सामग्री (Karwa Chauth 2026 Samagri List)

लकड़ी की चौकी

लाल कपड़ा या आसन

भगवान गणेश, पार्वती मां की तस्वीर या मूर्ति

मिट्टी, पीतल या तांबे का करवा

करवा चौथ की सामग्री रखने के लिए थाली

करवा ढकने के लिए ढक्कन या कटोरी

करवा व्रत कथा की पुस्तक

छलनी

5 या 7 सींक

फूल

माला

कच्चा दूध

पान

कलश

चंदन

हल्दी

चावल

मिठाई

दही

देसी घी

शहद

पिसी हुई चीनी

रोली

कुमकुम

मौली

अक्षत

आठ पूरियों की अठावरी

बिछिया या पायल

आटा की लोई

थोड़े चावल

घी का दीपक

अगरबत्ती या धूपबत्ती

जल का लोटा

गंगाजल, नारियल, सुपारी, दक्षिणा

फल

मिठाई, हलवा,

बायना (सास या परिवार की परंपरा के अनुसार बायने में थाली, मिठाई और दक्षिणा आदि होती है)

सरगी

सोलह श्रृंगार की सामग्रियां (Solah Shringar Samagri)

सिंदूर, मेहंदी, बिंदी, काजल, कंघा, बिछिया, मंगलसूत्र, अलता, चूड़ियां, गजरा, मांग टीका, कमर बंद, कानों के झुमके, इत्र, बाजूबंद।

करवा चौथ की थाली (Karwa Chauth Ki Thali Samagri)

करवा चौथ की थाली की बात करें, तो इसमें फूल, अक्षत, छलनी, घी का दीपक, सिंदूर, साफ पानी, मिट्टी के पांच छोटी डलिया (मां पार्वती का प्रतीक), कांस की सींके, मिठाई आदि रख सकती हैं।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में करवा चौथ की पूजा सामग्री और धार्मिक मान्यताएं रीति-रिवाजों पर आधारित है। पूजा विधि और सामग्री परिवार या फिर क्षेत्र, स्थानीय हो सकती है। चंद्रोदय और पूजा मुहूर्त के समय में स्थान के अनुसार अंतर संभव है। इसके लिए किसी योग्य पंडित या फिर पंचांग देख लें।