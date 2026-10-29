आज करवा चौथ पर दिल्ली-एनसीआर सहित कई शहरों में खराब मौसम रहने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में सुहागिन महिलाओं के लिए चिंता बढ़ रही है। दरअसल, करवा चौथ का दिनभर निर्जला व्रत रखने के साथ रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत खोला जाता है। लेकिन भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) का पूर्वानुमान है कि आज दिल्ली सहित कई शहरों में काले बादल छाए रह सकते हैं। ऐसे में चांद के दीदार कर पाना काफी मुश्किल है। ऐसे में महिलाओं के मन में असमंजस बना हुआ है कि अगर चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, तो वे अर्घ्य कैसे दें। धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित परंपराओं के अनुसार कुछ नियम बताए गए हैं जिनका पालन महिलाएं कर सकती है। आइए जानते हैं अगर करवा चौथ का चांद नहीं दिखा, तो कैसे दें अर्घ्य..

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ऐसी स्थिति में महिलाएं कुछ देर तक आसमान साफ होने का इंतजार कर सकती हैं। अगर चंद्रमा लगातार दिखाई न दें, तो अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार पूजा कर सकती हैं। इस संबंध में आप अपने पंडित की सलाह भी ले सकती हैं।

चंद्रमा न दिखाई दें तो ऐसे दें अर्घ्य

अगर निर्धारित समय में चंद्रोदय के समय बादलों के कारण चंद्रमा नहीं दिखाई दे रहा है, तो धार्मिक परंपराओं के अनुसार कुछ विकल्प दिए हुए है इन्हें अपना अपना सकती हैं।

थाली पर बनाएं प्रतीकात्मक चांद

एक साफ थाली में चंदन और चावल की मदद से चांद का प्रतीक बना लें। इसके बाद स्थानीय चंद्रोदय के समय अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार चंद्रदेव का स्मरण करते हुए अर्घ्य दे सकती हैं और उनकी आराधना कर सकती हैं।

भगवान शिव के मस्तक में विराजमान चंद्रदेव का करें स्मरण

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान शिव के मस्तक में चंद्रमा विराजमान हैं। ऐसे में आप उनका मनन करते हुए या फिर ऐसी तस्वीर के सामने चंद्रमा का ध्यान करते हुए अर्घ्य दें और अपना व्रत खोलें।

चंद्रोदय के समय दें अर्घ्य

अगर बादल , बारिश आदि के कारण चंद्रमा नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप स्थानीय चंद्रोदय के समय उसी दिशा जान लें। इसके बाद अपने मन में चंद्रदेव का ध्यान देते हुए अर्घ्य दें।

चांदी के सिक्के का इस्तेमाल

कुछ लोग चंद्रमा के प्रतीक के रूप में चांद के सिक्के का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इसका कोई सर्वमान्य या शास्त्र सम्मत विधि नहीं है। इसके लिए एक थाली में एक चांदी की सिक्का रखें और इसमें थोड़ा सा पानी भर दें। इस सिक्के को चांद का प्रतीक मानकर, दर्पण की मदद से दर्शन करके अपना व्रत खोलें।

डिस्क्लेमर- इस लेख में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित परंपराओं पर आधारित है। चंद्रमा दिखाई न देने की स्थिति में अर्घ्य देने और व्रत खोलने की विधि क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग हो सकती है। इसलिए आप पंडित की सलाह भी ले सकते हैं। ये लेख किसी भी धार्मिक विधि को अनिवार्य वहीं बताता है।