Karwa Chauth 2026: हिंदू धर्म में करवा चौथ को प्रचलित प्रमुख व्रतों में एक माना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और उत्तम भविष्य के लिए दिनभर निर्जला व्रत रखती हैं। गणेश जी की पूजा करने के रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद जल और कुछ मीठा खाकर अपना व्रत खोलती हैं। इस व्रत को देशभर में धूमधाम से मनाया जाता हैं। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस साल ये व्रत 29 अक्टूबर, गुरुवार के दिन रखा जा रहा है। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक नि4जला व्रत रखती हैं। इस साल करवा चौथ में भद्रा का साया रहने वाला है। आइए जानेत हैं करवा चौथ का शुभ मुहूर्त, भद्रा का समय से लेकर धार्मिक महत्व तक…

करवा चौथ 2026 कब है? (Karwa Chauth 2026)

द्रिक पंचांग के अनुसार, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 29 अक्टूबर 2026 को सुबह 01:06 बजे शुरू हो रही हैं, जो 29 अक्टूबर 2026 को रात 10:09 बजे समाप्त हो रही है। ऐसे में करवा चौथ का व्रत 29 अक्टूबर 2026, गुरुवार को रखा जाएगा।

करवा चौथ 2026 शुभ मुहूर्त (Karwa Chauth 2026 Shubh Muhurat)

करवा चौथ व्रत का समय- सुबह 6:31 बजे से शाम 8:17 बजे तक

करवा चौथ पूजन का मुहूर्त- शाम 5 बजकर 38 मिनट से शाम 6 बजकर 56 मिनट तक

करवा चौथ में भद्रा का साया रहेगा या नहीं (Karwa Chauth 2026 Bhadra Time)

बता दें कि इस साल करवा चौथ में भद्रा का साया नहीं रहेगा। पंचांग के अनुसार, भद्रा 28 अक्टूबर 2026 को सुबह 05:31 बजे से शुरू हो रही हैं, जो 29 अक्टूबर को सुबह 04:27 बजे पर समाप्त होगी।

करवा चौथ 2026 सरगी का समय (Karwa Chauth 2026 Sargi Time)

सरगी खाने की परंपरा में सास अपनी बहू को सूर्योदय से पहले भोजन देती हैं। इसमें फल, मिठाई, सूखे मेवे, मेहंदी, वस्त्र आदि देती हैं। सरगी का समय और उनकी सामग्री परिवार और क्षेत्र की परंपरा के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं।

करवा चौथ में सरगी खाने का समय सूर्योदय से पहले का होता है। इसे सुबह 3:30 बजे से 5:30 बजे के बीच का माना जाता है, जिसे सूर्योदय से पहले पूरा कर लेना चाहिए। इस साल सूर्योदय करीब सुबह 6:30 बजे होगा।

करवा चौथ 2026 चंद्रोदय का समय (Karwa Chauth 2026 Moon Rise Time)

द्रिक पंचांग के अनुसार, करवा चौथ यानी 29 अक्टूबर को चंद्रोदय रात 8 बजकर 17 मिनट पर होगा। हालांकि, शहर के अनुसार समय में थोड़ा बदलाव हो सकता है। इसलिए स्थानीय पंचांग अवश्य देखें।

करवा चौथ का धार्मिक महत्व

करवा चौथ के धार्मिक महत्व को समझने के लिए नारद पुराण के अध्याय 113 में वर्णित करक व्रत का उल्लेख महत्वपूर्ण हैं। इसमें करक व्रत से लेकर इसकी विधि का वर्णन है।

श्लोक

चतुर्थ्यां कार्तिके कृष्णे करकाख्यं व्रतं स्मृतम् ॥ ११३-४३ ॥

स्त्रीणामेवाधिकारोऽत्र तद्विधानमुदीर्यते ॥

पूजयेच्च गणाधीशं स्नाता स्त्रीसमलंकृता ॥ ११३-४४ ॥

तदग्रे पूर्णपक्वान्नं विन्यसेत्करकान्दश ॥

समर्प्य देवदेवाय भक्त्या प्रयतमानसा ॥ ११३-४५ ॥

देवो मे प्रीयतामेवमुच्चार्य्याथ समर्पयेत् ॥

सुवासिनीभ्यो विप्रेभ्यो यथाकामं च सादरम् ॥ ११३-४६ ॥

ततश्चंद्रोदये रात्रौ दत्त्वार्घं विधिपूर्वकम् ॥

भुञ्जीत मिष्टमन्नं च व्रतस्य परिपूर्तये ॥ ११३-४७ ॥

यद्वा क्षीरेण करकं पूर्णं तोयेन वा मुने ॥

सपूगाक्षतरत्नाढ्यं द्विजाय प्रतिपादयेत् ॥ ११३-४८ ॥

एतत्कृत्वा व्रतं नारी षोडशद्वादशाब्दकम् ॥

उपायनं विधायाथ व्रतमेतद्विसर्ज्जयेत् ॥ ११३-४९ ॥

यावज्जीवं तु वा नार्या कार्य्यं सौभाग्यवांछया ॥

व्रतेनानेन सदृशं स्त्रीणां सौभाग्यदायकम् ॥ ११३-५० ॥

कार्तिक नास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को ‘करक’ नामक व्रत के बारे में बताया गया है। इसके अलावा इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं। स्नान आदि करने के बाद सोलह श्रृंगार करके गणेश जी की पूजा करती है। देवता के सामने पके भोजन से दस करक (करवा) रखकर श्रद्धापूर्ण अर्पित करती है। इसके साथ ही सुहागिन महिलाओं और ब्राह्मणों को यथाशक्ति रूप देने का विधान है। इसके साथ ही रात को चंद्रमा के उदय होने के बाद विधिवत तरीके से पूजा करने के साथ व्रत पूर्ण होता है और कुछ मीठा खाकर अपना व्रत खोलती है। इन श्लोकों के अनुसार, करक को दूध या जल से भरकर दान देने से 12 या 16 वर्षों तक करने अथवा सौभाग्य की इच्छा से जीवनभर करने का उल्लेख मिलता है।

डिसक्लेमर- इस लेख में दी गई किसी भी जानकारी की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।