Karwa Chauth 2026: हिंदू धर्म में करवा चौथ को अत्यंत शुभ माना जाता है। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखती हैं। व्रत के दौरान पूरे दिन अन्न और जल का सेवन नहीं करती हैं और शाम को चंद्रोदय के समय चंद्रमा को अर्घ्य देने के साथ व्रत खोलती हैं। आइए जानते हैं साल 2026 में किस दिन पड़ रहा करवा चौथ, चंद्रोदय का समय से लेकर धार्मिक महत्व…

करवा चौथ 2026 कब है?(Karwa Chauth 2026)

द्रिक पंचांग के अनुसार, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का आरंभ 29 अक्टूबर 2026 को सुबह 01:06 बजे से हो रहा है और समापन 29 अक्टूबर 2026 को रात 10:09 बजे होगा। ऐसे में करवा चौथ का व्रत 29 अक्टूबर 2026, गुरुवार को रखा जाएगा।

करवा चौथ 2026 शुभ मुहूर्त (Karwa Chauth 2026 Shubh Muhurat)

करवा चौथ व्रत का समय- सुबह 6:31 बजे से शाम 8:17 बजे तक

करवा चौथ पूजन का मुहूर्त- शाम 5 बजकर 38 मिनट से शाम 6 बजकर 56 मिनट तक

करवा चौथ 2026 सरगी का समय

करवा चौथ में सरगी खाने का समय सूर्योदय से पहले का होता है। इसे सुबह 3:30 बजे से 5:30 बजे के बीच का माना जाता है, जिसे सूर्योदय से पहले पूरा कर लेना चाहिए। इस साल सूर्योदय करीब सुबह 6:30 बजे होगा। शहर के अनुसार समय में बदलाव हो सकता है।

करवा चौथ 2026 चंद्रोदय का समय (Karwa Chauth 2026 Moon Rise Time)

द्रिक पंचांग के अनुसार, करवा चौथ यानी 29 अक्टूबर को चंद्रोदय रात 8 बजकर 17 मिनट पर होगा। शहर के अनुसार समय में थोड़ा बदलाव हो सकता है।

करवा चौथ 2026 शुभ योग

इस साल करवा चौथ के दिन चंद्रमा अपनी स्वराशि वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे। इसके साथ ही गौरी योग का संयोग बन रहा है। अन्य शुभ योगों की बात करें, तो इस दिन परिधि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग भी बनने वाला है।

करवा चौथ धार्मिक महत्व (Karwa Chauth 2026 Significance)

करवा चौथ के बारे में नारद पुराण में ‘करकाख्यं व्रतम’ यानी करक व्रत के रूप में मिलता है। नारद पुराण के पूर्वार्ध के अध्याय 113 में कुछ श्लोक दिए गए हैं। जिसमें कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को व्रत रखने के बारे में बारे बताया है। इस दिन सुहागिन महिलाओं को व्रत करने के साथ भगवान गणेश और चंद्र देव की पूजा करने के बारे में कहा गया है। इस व्रत को करने से सौभाग्य और वैवाहिक कल्याण मिलता है। इसके साथ ही जीवन में खुशियां बनी रहती हैं।

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