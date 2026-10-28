Karwa Chauth 2026: करवा चौथ का व्रत हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास माना जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुख-समृद्धि और खुशहाल वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए निर्जला व्रत रखती हैं। करवा चौथ पर भगवान गणेश, माता पार्वती, भगवान शिव और चंद्र देव की पूजा करने की परंपरा है। मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से पूजा करने और चंद्रमा को अर्घ्य देने से वैवाहिक जीवन में सुख-शांति बनी रहती है। इस दिन महिलाएं सोलह श्रृंगार करती हैं और शाम को करवा चौथ की कथा सुनने के बाद चंद्रोदय का इंतजार करती हैं। इस साल का करवा चौथ विशेष रूप से शुभ माना जा रहा है, क्योंकि परिघ, मालव्य राजयोग, बुधादित्य राजयोग, शुक्रादित्य राजयोग जैसे मंगलकारी संयोग बन रहे हैं। यह योग व्रत के फल को कई गुना बढ़ाने वाले माने जाते हैं। आइए जानते हैं इस शुभ अवसर पर करवा चौथ का शुभ मुहूर्त, पूजन सामग्री, चंद्रोदय का समय, व्रत कथा, मंत्र सहित अन्य जानकारी…

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