Karwa Chauth 2026: करवा चौथ का व्रत हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास माना जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुख-समृद्धि और खुशहाल वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए निर्जला व्रत रखती हैं। करवा चौथ पर भगवान गणेश, माता पार्वती, भगवान शिव और चंद्र देव की पूजा करने की परंपरा है। मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से पूजा करने और चंद्रमा को अर्घ्य देने से वैवाहिक जीवन में सुख-शांति बनी रहती है। इस दिन महिलाएं सोलह श्रृंगार करती हैं और शाम को करवा चौथ की कथा सुनने के बाद चंद्रोदय का इंतजार करती हैं। इस साल का करवा चौथ विशेष रूप से शुभ माना जा रहा है, क्योंकि परिघ, मालव्य राजयोग, बुधादित्य राजयोग, शुक्रादित्य राजयोग जैसे मंगलकारी संयोग बन रहे हैं। यह योग व्रत के फल को कई गुना बढ़ाने वाले माने जाते हैं। आइए जानते हैं इस शुभ अवसर पर करवा चौथ का शुभ मुहूर्त, पूजन सामग्री, चंद्रोदय का समय, व्रत कथा, मंत्र सहित अन्य जानकारी…
सोलह श्रृंगार की सामग्रियां (Solah Shringar Samagri)
आलता यानी महावर, सिंदूर, मेहंदी, बिंदिया, काजल, कंघा, बिछिया, मंगलसूत्र, चूड़ी, गजरा, मांग टीका, कमर बंद, कानों के झुमके, इत्र,बाजूबंद, कमरबंद आदि रख सकती है।
करवा चौथ 2026 सामग्री (Karwa Chauth 2026 Samagri List)
करवा चौथ पर करें इन मंत्रों का जाप (Karwa Chauth Mantra)
ॐ गणेशाय नमः
ॐ नमः शिवायः
ॐ शिवायै नमः
ॐ षण्मुखाय नमः
ॐ सोमाय नमः
‘मम सुख सौभाग्य पुत्र-पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्तये करक चतुर्थी व्रतमहं करिष्ये।’
‘नमस्त्यै शिवायै शर्वाण्यै सौभाग्यं संतति शुभा। प्रयच्छ भक्तियुक्तानां नारीणां हरवल्लभे।’
करवा चौथ शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय समय (Karwa Chauth 2026)
पूजा मुहूर्त: शाम 5:38 बजे से 6:56 बजे तकव्रत अवधि: सूर्योदय से चंद्रोदय तकचंद्रोदय: रात करीब 8:17 बजे
करवा चौथ 2026 तिथि (Kab Hai Karwa Chauth 2026)
चतुर्थी तिथि आरंभ: 29 अक्तूबर 2026 को सुबह 01:06 बजे
चतुर्थी तिथि समाप्त: 29 अक्तूबर 2026 को रात 10:09 बजे तक