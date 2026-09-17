Karwa Chauth 2026 Date: करवा चौथ का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना से रखती हैं। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक निर्जला व्रत रखती हैं। साथ ही शाम को विधि-विधान से भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय की पूजा करती हैं। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। करवा चौथ का व्रत दांपत्य प्रेम और पारिवारिक सुख-समृद्धि से जुड़ा माना जाता है। इस साल करवा चौथ का व्रत 29 अक्टूबर को रखा जाएगा। आइए जानते हैं तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त…

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करवा चौथ 2026 तिथि (Kab Hai Karwa Chauth 2026)

करवा चौथ का व्रत 29 अक्तूबर 2026, गुरुवार को रखा जाएगा।

चतुर्थी तिथि आरंभ: 29 अक्तूबर 2026 को सुबह 01:06 बजे से

चतुर्थी तिथि समाप्त: 29 अक्तूबर 2026 को रात 10:09 बजे तक

करवा चौथ शुभ मुहूर्त 2026

पूजा मुहूर्त: शाम 5:38 बजे से 6:56 बजे तक

व्रत अवधि: सूर्योदय से चंद्रोदय तक

चंद्रोदय: रात करीब 8:17 बजे

करवा चौथ का धार्मिक महत्व

शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का व्रत पति-पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास वाला माना जाता है। इस दिन माता पार्वती की पूजा करने से अखंड सौभाग्य और वैवाहिक सुख की प्राप्ति की कामना की जाती है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। वहीं इस दिन करवा यानी मिट्टी के पात्र की पूजा भी की जाती है। इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद महिलाएं अपने पति के हाथों से जल ग्रहण कर व्रत पूरा करती हैं।

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