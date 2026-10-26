Kab Hai Karwa Chauth 2026: करवा चौथ हिंदू धर्म का एक प्रमुख और पवित्र व्रत है, जिसे सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना से रखती हैं। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश तथा करवा माता की पूजा करती हैं। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर पति के हाथों से जल ग्रहण करके व्रत खोलती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, करवा चौथ का व्रत पति-पत्नी के बीच प्रेम, विश्वास और समर्पण को मजबूत करने का प्रतीक है। इस साल करवा चौथ का व्रत 29 अक्टूबर को रखा जाएगा। आइए जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय समय…

12 नवंबर दिवाली बाद मंगल करेंगे सिंह राशि में गोचर; वृष, मिथुन, मेष और कुंभ राशि वालों को करियर में तरक्की के साथ धनलाभ के योग

करवा चौथ 2026 तिथि (Kab Hai Karwa Chauth 2026)

करवा चौथ का व्रत 29 अक्तूबर 2026, गुरुवार को रखा जाएगा।

चतुर्थी तिथि आरंभ: 29 अक्तूबर 2026 को सुबह 01:06 बजे से

चतुर्थी तिथि समाप्त: 29 अक्तूबर 2026 को रात 10:09 बजे तक

1 नवंबर दिवाली से पहले बनेगा महालक्ष्मी राजयोग; कर्क, मेष, तुला और कुंभ राशि वालों को आर्थिक उन्नति के योग

करवा चौथ शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय समय

पूजा मुहूर्त: शाम 5:38 बजे से 6:56 बजे तक

व्रत अवधि: सूर्योदय से चंद्रोदय तक

चंद्रोदय: रात करीब 8:17 बजे

करवा चौथ की पूजा- विधि

करवा चौथ के दिन सुबह स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनें। साथ ही भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और करवा माता का ध्यान करके व्रत का संकल्प लें। परंपरा के अनुसार, महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को पूजा की तैयारी करती हैं। पूजा के लिए करवा, जल, दीपक, रोली, चावल, मिठाई, फल, फूल और पूजा की अन्य सामग्री एकत्र कर लें।

शाम के समय शुभ मुहूर्त में पूजा स्थल पर भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और करवा माता की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद दीपक जलाकर रोली, अक्षत, फूल और मिठाई अर्पित करें। माता पार्वती को सुहाग की सामग्री चढ़ाएं और भगवान गणेश की पूजा करें। फिर करवा चौथ की व्रत कथा सुनें या पढ़ें और परिवार की सुख-समृद्धि तथा पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करें।

वहीं रात में चंद्रमा निकलने पर छलनी से चंद्र दर्शन करें और चंद्र देव को जल अर्पित करें। इसके बाद छलनी से पति का चेहरा देखकर उनकी लंबी उम्र और सुखी जीवन की कामना करें। फिर पति के हाथों से जल ग्रहण करके व्रत खोलें। अलग-अलग क्षेत्रों में पूजा की परंपराएं थोड़ी अलग हो सकती हैं, इसलिए अपने परिवार की परंपरा के अनुसार पूजा करना भी उचित माना जाता है।

करवा चौथ का धार्मिक महत्व

हिंदू धार्मिक मान्यताओं में करवा चौथ का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में सुख-शांति और सौभाग्य की प्राप्ति की कामना की जाती है। भगवान गणेश की पूजा विघ्नों को दूर करने के लिए की जाती है, जबकि चंद्रमा को अर्घ्य देकर परिवार की खुशहाली और पति की लंबी उम्र की प्रार्थना की जाती है।

करवा चौथ के दिन करवा माता की पूजा, व्रत कथा का पाठ और चंद्र दर्शन को विशेष फलदायी माना जाता है। महिलाएं सोलह श्रृंगार करके पूजा करती हैं और अपने परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करती हैं।

डिसक्लेमर- इस लेख में दी गई किसी भी जानकारी की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।