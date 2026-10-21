Karwa Chauth 2026: हिंदू धर्म में करवा चौथ का विशेष महत्व है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु, सुखी वैवाहिक जीवन और परिवार की खुशहाली के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन महिलाएं व्रत रखने के साथ भगवान गणेश, माता पार्वती, शिव जी के साथ मां करवा की विधिवत पूजा-अर्चना करती हैं। इसके साथ ही करवा चौथ के दिन रात के समय चंद्रमा के दर्शन और अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोलने की परंपरा है। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। आइए जानते हैं साल 2026 में कब होगा करवा चौथ। आइए जानते हैं करवा चौथ का शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का समय से लेकर महत्व तक…

करवा चौथ 2026 कब है?(Karwa Chauth 2026)

द्रिक पंचांग के अनुसार, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का आरंभ 29 अक्टूबर 2026 को सुबह 01:06 बजे से हो रहा है और समापन 29 अक्टूबर 2026 को रात 10:09 बजे होगा। ऐसे में करवा चौथ का व्रत 29 अक्टूबर 2026, गुरुवार को रखा जाएगा।

करवा चौथ 2026 शुभ मुहूर्त (Karwa Chauth 2026 Shubh Muhurat)

करवा चौथ व्रत का समय- सुबह 6:31 बजे से शाम 8:17 बजे तक

करवा चौथ पूजन का मुहूर्त- शाम 5 बजकर 38 मिनट से शाम 6 बजकर 56 मिनट तक

करवा चौथ में भद्रा का साया रहेगा या नहीं

बता दें कि इस साल करवा चौथ में भद्रा का साया नहीं रहेगा। पंचांग के अनुसार, भद्रा 28 अक्टूबर 2026 को सुबह 05:31 बजे से शुरू हो रही हैं, जो 29 अक्टूबर को सुबह 04:27 बजे पर समाप्त होगी।

करवा चौथ 2026 सरगी का समय

करवा चौथ में सरगी खाने का समय सूर्योदय से पहले का होता है। इसे सुबह 3:30 बजे से 5:30 बजे के बीच का माना जाता है, जिसे सूर्योदय से पहले पूरा कर लेना चाहिए। इस साल सूर्योदय करीब सुबह 6:30 बजे होगा।

करवा चौथ 2026 चंद्रोदय का समय (Karwa Chauth 2026 Moon Rise Time)

द्रिक पंचांग के अनुसार, करवा चौथ यानी 29 अक्टूबर को चंद्रोदय रात 8 बजकर 17 मिनट पर होगा। हालांकि, शहर के अनुसार समय में थोड़ा बदलाव हो सकता है। इसलिए स्थानीय पंचांग अवश्य देखें।

करवा चौथ धार्मिक महत्व (Karwa Chauth 2026 Significance)

हिंदू धर्म में करवा चौथ को अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती हैं। करवा चौथ के बारे में नारद पुराण में भी बताया गया है। करवा चौथ को इस ग्रंथ में ‘करकाख्यं व्रतम’ यानी करक व्रत के रूप में मिलता है। इस दिन गणेश जी और चंद्र देव की पूजा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होने के साथ वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती हैं।

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