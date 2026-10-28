Karwa Chauth 2026 Bhadra Kaal, Puja Vidhi, Moon Rise Time: करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखने के साथ-साथ गणेश जी, शिव-पार्वती जी के साथ करवा माता की पूजा की जाती है। इसके साथ ही चंद्रोदय के समय चंद्र देव के दर्शन करने और अर्घ्य देने के साथ अपना व्रत खोलती हैं। इस पर्व का आरंभ सुबह सरगी खाने से होता है और चंद्रमा को अर्घ्य देने के साथ समाप्त होता है। इस साल करवा चौथ पर भद्रा का साया रहने वाला है। ऐसे में ये इस बात को लेकर काफी संशय बना हुआ है कि किस समय पूजा करना सही होगा। आइए जानते हैं करवा चौथ 2026 पर कब खाएं सरगी, किस समय करें पूजा और चांद निकलने का समय से लेकर व्रत की पूरी पूजा विधि…

Karwa Chauth 2026 Samagri: करवा चौथ की थाली में रखें ये चीजें, देखें पूरी लिस्ट

करवा चौथ 2026 कब है?

द्रिक पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 29 अक्टूबर 2026 को सुबह 01:06 बजे शुरू हो रही हैं, जो 29 अक्टूबर 2026 को रात 10:09 बजे समाप्त हो रही है। ऐसे में करवा चौथ का व्रत 29 अक्टूबर 2026, गुरुवार को रखा जाएगा।

करवा चौथ 2026 शुभ मुहूर्त (Karwa Chauth 2026 Shubh Muhurat)

करवा चौथ व्रत का समय- सुबह 6:31 बजे से शाम 8:17 बजे तक

करवा चौथ पूजन का मुहूर्त- शाम 5 बजकर 38 मिनट से शाम 6 बजकर 56 मिनट तक

करवा चौथ पर भद्रा का साया रहेगा कि नहीं?

करवा चौथ के दिन भद्रा का समय का जानना काफी महत्वपूर्ण है। हिंदू पंचांग के अनुसार भद्रा के समय कुछ मांगलिक कार्यों को करने की मनाही होती है। हालांकि, इसका प्रभाव किस समय तक रहता है यह उस दिन की तिथि और करण की गणना पर निर्भर करता है।

29 अक्टूबर 2026 के पंचांग के अनुसार, भद्रा 28 अक्टूबर 2026 को सुबह 05:31 बजे से शुरू होगी और 29 अक्टूबर को सुबह 04:27 बजे पर समाप्त होगी। ऐसे में आप रात को आराम से बिना किसी समस्या के पूजा कर सकती हैं।

करवा चौथ 2026 सरगी का मुहूर्त

कई जगहों पर करवा चौथ पर सरगी खाने की परंपरा है। आमतौर पर सास अपनी बहू को सरगी देती हैं, जिसमें मिठाई, फल, सूखे मेवे आदि होते हैं। महिलाएं सूर्योदय से पहले सरगी ग्रहण करने के बाद अपना व्रत आरंभ करती हैं।

बता दें कि दिल्ली में सूर्योदय लगभग सुबह 6:31 मिनट पर हो रहा है। इसलिए इसे सूर्योदय से पहले ग्रहण कर लें। सरगी के लिए कोई एक ही मुहूर्त नहीं है। ये परिवार की परंपरा और स्थानीय पंचांग के अनुसार तय की जाती है।

करवा चौथ पर चांद कितने बजे से निकलेगा?

द्रिक पंचांग के अनुसार, नई दिल्ली में करवा चौथ 29 अक्टूबर को चंद्रोदय रात 8 बजकर 17 मिनट पर होगा। हालांकि, शहर के अनुसार समय में थोड़ा बदलाव हो सकता है। इसलिए स्थानीय पंचांग अवश्य देखें।

करवा चौथ 2026 पूजा विधि ( Karwa Chauth 2026 Puja Vidhi )

व्रत के दिन सूर्योदय से पहले उठकर परंपरा के अनुसार सरगी ग्रहण कर लें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें।

दिनभर निर्जला व्रत रखें।

शाम को स्नान करके साफ-शुद्ध वस्त्र धाारण कर लें। कई महिलाएं इस दिन सोलह श्रृंगार भी करती हैं। इसके बाद पूजा स्थल में जाकर भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी के साथ करवा माता की विधिवत पूजा कर लें। फूल, माला, सिंदूर, अक्षत आदि अर्पित करें। इसके बाद घी का दीपक और धूप जलाकर विधिवत पूजा कर लें। इसके बाद करवा चौथ की कथा पढ़ लें। करवा में जल, अनाज या फिर परंपरा के अनुसार पूजा करें।

रात को चंद्रमा के दर्शन करने के बाद उन्हें अर्घ्य दें। इसके बाद परंपरा के अनुसार छलनी से चंद्रमा और फिर अपने पति का चेहरा देख लें।

अर्घ्य देने के बाद जल पीकर अपना व्रत खोलें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय गणना और पंचांग पर आधारित है। पुजा मुहूर्त, चंद्रोदय और अन्य समय के स्थान के अनुसार अंतर हो सकता है। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान से पहले स्थानीय पंचांग या फिर पंडित से समय की पुष्टि अवश्य करें।