Karwa Chauth 2021 Moonrise Time Today Live Updates: आपके शहर में कब दिखेगा करवा चौथ का चांद, जानिये देश के प्रमुख शहरों में चंद्रोदय का समय

Karwa Chauth 2021 Moonrise Time Today, Chand Nikalne ka Samay Today/Tonight Live Updates: दिल्ली में 08 बजकर 08 मिनट पर चंद्रोदय होगा।

Karwa Chauth 2021 Moonrise Time Today, Chand Nikalne Ka Samay Today/ Tonight Live Updates: हिंदू पंचांग के मुताबिक कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूरे दिन निर्जल उपवास करती हैं और सुखी वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करती हैं। मान्यता है कि करवा चौथ व्रत के दिन माता पार्वती की आराधना करने से अखण्ड सौभाग्यवती का वरदान मिलता है। करवा चौथ के दिन व्रती स्त्रियां चंद्रोदय के बाद ही व्रत का पारण कर सकती हैं।

करवा चौथ पर चांद निकलने के बाद चंद्रमा की पूजा की जाती है। इस दौरान महिलाएं छलनी में एक दीपक जलाकर रखती हैं। दीपक रखी हुई छलनी में से चंद्रमा को देखकर जल अर्पित किया जाता है। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद उस छलनी से पति का चेहरा देखने की परंपरा है। इसके बाद अपने घर के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर पति के हाथों से जल ग्रहण करती हैं। सभी महिलाएं करवा चौथ के दिन बड़ी ही बेसब्री से चांद निकलने का इंतजार करती हैं। सभी शहरों में चंद्रोदय होने का समय अलग-अलग होता हैं। जानिये आपके शहर में कब दिखेगा करवा चौथ का चांद-

करवा चौथ चंद्रोदय का समय (Karwa Chauth Chand Nikalne Ka Time)

1- दिल्ली: 08 बजकर 08 मिनट (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time In Delhi)

2-नोएडा: 08 बजकर 07 मिनट (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time In Noida)

3- मुंबई 08 बजकर 47 मिनट (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time In Mumbai)

4- लखनऊ: 07 बजकर 56 मिनट (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time In Lucknow)

5- पटना: 07 बजकर 42 मिनट (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time In Patna)

6-जयपुर: 08 बजकर 17 मिनट (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time In Jaipur)

7-अलीगढ़: 08 बजकर 06 मिनट (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time In Aligarh )

8-आगरा: 08 बजकर 07 मिनट (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time in Delhi)

9- मथुरा: 08 बजकर 08 मिनट (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time In Mathura)

10- कोलकाता: 07 बजकर 36 मिनट (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time In Kolkata)

11- देहरादून: 8 बजे (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time In Dehradun)

12: बरेली: 07 बजकर 59 मिनट (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time In Bareilly)

13- गोरखपुर: 07 बजकर 47 मिनट (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time In Gorakhpur)

14- बेगलुरु: 08 बजकर 39 मिनट (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time In Bengaluru)

15- फर्रुखाबाद: 08 बजकर 01 मिनट (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time In Farrukhabad)