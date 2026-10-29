Aaj Chand Kitne Baje Nikalega: करवा चौथ का पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए काफी खास होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। आज सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। सुबह सरगी ग्रहण करने से शुरू होने वाला ये व्रत रात को चंद्रमा के दर्शन करने और उन्हें अर्घ्य देने के साथ समाप्त होता है। शाम को गणेश जी, माता पार्वती, भगवान शिव, माता करवा की पूजा-अर्चना की जाती हैं। अगर आपने भी इस साल करवा चौथ का व्रत रखा है और आपको चांद निकलने के समय का इंतजार जरूर होगा। आइए जानते हैं दिल्ली, मुबंई, गाजियाबाद, नोएडा सहित प्रमुख शहरों में किस समय होंगे चांद के दीदार। जानें शहर के अनुसार चंद्रोदय का सटीक समय की हर एक अपडेट..

करवा चौथ 2026 शुभ मुहूर्त (Karwa Chauth 2026 Shubh Muhurat)

करवा चौथ पूजन का मुहूर्त- शाम 5 बजकर 38 मिनट से शाम 6 बजकर 56 मिनट तक

करवा चौथ पर कितने बजे निकलेगा चांद?

द्रिक पंचांग के अनुसार, नई दिल्ली की बात करें, तो करवा चौथ का चांद रात 8 बजकर 17 मिनट पर निकलेगा। हालांकि, शहर के अनुसार समय में थोड़ा बदलाव हो सकता है।

करवा चौथ पूजा विधि। करवा चौथ आरती। करवा चौथ सामग्री

Live Updates