Kartik Purnima 2026 Snan Daan Muhurat : हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना जाता है। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को कार्तिक पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, दीपदान, भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करने की परंपरा है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर पूजा-पाठ और दान-पुण्य करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन काशी में देव दीपावली भी मनाई जाती है। आइए जानते हैं इस साल कार्तिक पूर्णिमा कब है और दान- स्नान का शुभ मुहूर्त…

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कब है कार्तिक पूर्णिमा 2026 ? (Kartik Purnima 2026 Date)

फ्यूचर पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 23 नवंबर सोमवार को रात में 11 बजकर 42 मिनट पर होगी और 24 नवंबर मंगलवार के दिन रात में 8 बजकर 24 मिनट तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। ऐसे में पूर्णिमा का व्रत 24 नवंबर को ही किया जाएगा। क्योंकि इस दिन उदयकाल और प्रदोष काल दोनों ही समय पूर्णिमा तिथि रहेगी। बता दें कि इस दिन देव दिवाली भी मनाई जाती है।

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कार्तिक पूर्णिमा दान- स्नान का शुभ मुहूर्त

पंचांग के मुताबिक इस बार कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान-दान के लिए सुबह 5 बजकर 3 मिनट से लेकर सुबह 5 बजकर 57 मिनट तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। फिर ब्रह्म मुहूर्त शुरू होने से लेकर सुबह 7 बजकर 47 मिनट तक आप पूजा-पाठ कर सकते हैं।

कार्तिक पूर्णिमा का धार्मिक महत्व

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध करके देवताओं को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई थी। इसी वजह से भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाता है और इस पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। मान्यता है कि इस विजय की खुशी में देवताओं ने काशी में दीप जलाकर उत्सव मनाया था। इसी परंपरा के चलते इसे देव दीपावली के रूप में भी मनाया जाता है।

इस दिन गंगा सहित पवित्र नदियों में स्नान करने और दीपदान करने का विशेष महत्व है। श्रद्धालु सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करते हैं। इसके साथ ही जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान किया जाता है।

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