Kartik Purnima 2022: कार्तिक पूर्णिमा कल, जानें स्नान, दान का महत्व, तिथि और शुभ मुहूर्त

Kartik Purnima 2022: इस दिन गंगा स्नान और दीपदान का बहुत महत्व है। इस दिन तुलसी पूजा करने से सुख-समृद्धि प्राप्त होने की मान्यता है।

Kartik Purnima 2022: कार्तिक पूर्णिमा 2022 मुहूर्त।

पढें Religion (Religion News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram