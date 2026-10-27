Amavasya kab hai November 2026 mein: हिंदू धर्म में कार्तिक अमावस्या का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। यह तिथि दीपावली के पर्व से जुड़ी हुई है और मां लक्ष्मी, भगवान गणेश की पूजा के लिए बेहद खास मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन दीपदान, पूजा-पाठ और जरूरतमंदों को दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक अमावस्या पर घरों और मंदिरों में दीपक जलाकर सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से पूजा करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में सकारात्मकता आती है। आइए जानते हैं इस साल कब है कार्तिक अमावस्या और दान- स्नान का शुभ मुहूर्त…

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नवंबर 2026 में अमावस्या कब है (Kab Hai Kartik Amavashya)

द्रिक पंचांग के अनुसार, नवंबर 2026 में कार्तिक कृष्ण अमावस्या तिथि 8 नवंबर, रविवार को सुबह 11:27 बजे शुरू होगी। इसका समापन 9 नवंबर, सोमवार को दोपहर 12:31 बजे होगा। ऐसे में सूर्योदय तिथि के अनुसार कार्तिक अमावस्या 9 नवंबर को मनाई जाएगी। वहीं दिवाली इस साल 8 नवंबर को मनाई जाएगी, क्योंकि दिवाली प्रदोष काल में मनाने का विधान है और प्रदोष काल 8 नवंबर को मिल रहा है।

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दान-स्नान का शुभ मुहूर्त

पंचांग अनुसार कार्तिक अमावस्या पर स्नान के लिए शुभ मुहूर्त 04:53 ए एम से शुरू होकर 05:46 ए एम तक रहेगा। वहीं दान के लिए शुभ मुहूर्त 10:02 पी एम से 11:44 पी एम तक रहेगा। वहीं इस दिन अभिजीत मुहूर्त 11:43 ए एम से 12:26 पी एम तक रहेगा।

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कार्तिक अमावस्या का धार्मिक महत्व

कार्तिक अमावस्या को सनातन धर्म में पवित्र और पुण्य फल देने वाली तिथि माना गया है। इस दिन मां लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान विष्णु की पूजा करने की परंपरा है। कार्तिक अमावस्या पर पितरों के निमित्त दान और तर्पण करने की परंपरा है। साथ ही जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और अन्य उपयोगी वस्तुओं का दान करना पुण्यदायी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा करने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और परिवार में धन-धान्य, खुशहाली बनी रहती है।

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