Kamika Ekadashi 2026 Date and Shubh Muhurat: पंचांग के अनुसार, सावन मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी का व्रत रखा जाता है। ये व्रत अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। पद्म पुराण के अनुसार, भगवान श्रीकृष्ण स्वयं युधिष्ठिर से कहते हैं कि कामिका एकादशी का व्रत करने मात्र से कई पवित्र तीर्थों में स्नान करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ ही कई तरह के पाप नष्ट हो सकते हैं। इस एकादशी को मोक्षदायिनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखने के साथ श्री विष्णु की श्रद्धा के साथ पूजा करने के साथ रात्रि जागरण करते हैं, तो पुण्य की प्राप्ति होती हैं और अंत में मोक्ष मिल जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कामिका एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, मंत्र, महत्व और पारण का समय…

कामिका एकादशी 2026 की तिथि और शुभ मुहूर्त (Kamika Ekadashi 2026 Date and Shubh Muhurat)

द्रिक पंचांग के अनुसार, सावन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 8 अगस्त को दोपहर 1 बजकर 59 मिनट पर आरंभ हो रही है, जो 9 अगस्त को सुबह 11 बजकर 4 मिनट पर समाप्त हो रही है। ऐसे में उदयातिथि के हिसाब से कामिका एकादशी का व्रत 9 अगस्त 2026 को रखा जाएगा।

कामिका एकादशी 2026 पर बन रहा शुभ योग

वैदिक पंचांग के अनुसार, इस साल कामिका एकादशी के दिन द्विपुष्कर योग से लेकर हर्षण योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन द्विपुष्कर योग सुबह 11 बजकर 04 मिनट पर से लेकर दोपहर में 02 बजकर 43 मिनट तक रहेगा। इसके साथ ही हर्षण योग प्रात:काल से लेकर 10 अगस्त को 2:04 ए एम तक रहेगा।

कब किया जाएगा कामिका एकादशी व्रत का पारण? (Kamika Ekadashi 2026 Paran Time)

सावन मास के कामिका एकादशी के व्रत का पारण 10 अगस्त 2026 (सोमवार) को प्रातः 05:47 से 08:00 बजे के बीच किया जाएगा।

कामिका एकादशी 2026 का महत्व (Kamika Ekadashi 2026 Significance)

हिंदू धर्म में कामिका एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ-साथ शिव जी की पूजा करने का विशेष महत्व है। ये देवशयनी एकादशी के बाद पहली एकादशी है जिसमें भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं। सावन मास में इस एकादशी के पड़ने से इसका फल कई गुना अधिक बढ़ जाता है। कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ स्नान-दान करने से व्यक्ति को हर पाप, परेशानी से मुक्ति मिल जाती है और अनंत फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही माना जाता है कि जो व्यक्ति कामिका एकादशी का व्रत रखता है, तो उसे नीच योनि में जन्म नहीं लेना पड़ता है।

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