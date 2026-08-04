Kamika Ekadashi Kab Hai: हिंदू धर्म में सावन मास की कामिका एकादशी का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और विधि-विधान से श्रीहरि विष्णु की पूजा तथा व्रत करने से व्यक्ति के पापों का क्षय होता है और सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है। सावन का महीना भगवान शिव का प्रिय माना जाता है, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु के साथ शिवजी की आराधना करने का भी विशेष फल मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। वहीं इस साल कामिका एकादशी का व्रत 9 अगस्त को रखा जाएगा। आइए जानते हैं तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त…

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कामिका एकादशी 2026 कब है (Kamika Ekadashi Kab Hai)

पंचांग के अनुसार, सावन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 8 अगस्त को दोपहर 1 बजकर 59 मिनट पर होगा। एकादशी तिथि का समापन 9 अगस्त को सुबह 11 बजकर 4 मिनट पर होगा। उदयातिथि के अनुसार, कामिका एकादशी का व्रत 9 अगस्त 2026 को रखा जाएगा।

कामिका एकादशी पर शुभ मुहूर्त और योग

कामिका एकादशी के दिन द्विपुष्कर योग और हर्षण योग का संयोग भी बन रहा है। द्विपुष्कर योग दिन में 11 बजकर 04 मिनट पर बनेगा और यह दोपहर में 02 बजकर 43 मिनट तक रहेगा। हर्षण योग प्रात:काल से लेकर 10 अगस्त को 2:04 ए एम तक रहेगा। इन योगों में आज पूजा- अर्चना कर सकते हैं।

सावन कामिका एकादशी का धार्मिक महत्व

धार्मिक ग्रंथों में कामिका एकादशी को अत्यंत पुण्यदायी एकादशियों में से एक बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, व्रत, तुलसी पूजन, दीपदान और दान-पुण्य करने से अनेक यज्ञों के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसी भी मान्यता है कि कामिका एकादशी का व्रत करने से पूर्व जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।