Kamika Ekadashi Kab Hai: कामिका एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित प्रमुख एकादशियों में से एक मानी जाती है। यह व्रत श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से पापों का नाश होता है। साथ ही मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और साधक को आध्यात्मिक उन्नति का आशीर्वाद प्राप्त होता है।

सावन मास में पड़ने के कारण इस एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यह माह भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की उपासना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस साल कामिका एकादशी का व्रत 8 अगस्त को रखा जाएगा। आइए जानते हैं तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त…

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कामिका एकादशी 2026 कब है (Kamika Ekadashi Kab Hai)

वैदिक पंचांग के अनुसार, सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 9 अगस्त 2026 को रात 3 बजकर 29 मिनट से आरंभ होगी और उसी दिन रात 12 बजकर 34 मिनट तक रहेगी। हालांकि, उदया तिथि के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत 8 अगस्त 2026 को रखा जाएगा।

कामिका एकादशी पर शुभ मुहूर्त और योग

पंचांग के अनुसार कामिका एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। यह शुभ योग सुबह 6 बजकर 3 मिनट से 6 बजकर 22 मिनट तक रहेगा। धार्मिक मान्यता है कि इस योग में भगवान विष्णु की पूजा और दान-पुण्य करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है।

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कामिका एकादशी व्रत का पारण समय

व्रत का पारण अगले दिन यानी 9 अगस्त को किया जाएगा। वहीं पारण का शुभ समय सुबह 6 बजकर 5 मिनट से 8 बजकर 38 मिनट तक रहेगा।

कामिका धार्मिक महत्व

सनातन धर्म में कामिका एकादशी को मोक्षदायिनी और पुण्यफल प्रदान करने वाली एकादशी कहा गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की श्रद्धापूर्वक पूजा, व्रत, भजन-कीर्तन, तुलसी पूजन करने से तीर्थ स्नान के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के जाने-अनजाने में हुए पाप नष्ट होते हैं। साथ ही परिवार में सुख-समृद्धि और शांति का वास होता है। वहीं भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन तुलसी के पत्तों से भगवान विष्णु का पूजन विशेष फलदायी माना जाता है।

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डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।

 