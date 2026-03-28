Kamada Ekadashi 2026 Vrat Katha (कामदा एकादशी व्रत कथा 2026): चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी काफी विशेष मानी जाती है। इसे कामदा एकादशी कहा जाता है। इस साल कामदा एकादशी का व्रत 29 मार्च, रविवार को रखा जा रहा है। इस दिन श्री हरि विष्णु की पूजा करने के साथ-साथ व्रत रखने से कई प्रकार के दोषों से निजात मिल सकती है। इस दिन श्री हरि विष्णु की पूजा करने के साथ व्रत रखने और इस व्रत कथा का पाठ करना काफी लाभकारी माना जाता है। पद्म पुराण के उत्तर खण्ड में कामदा एकादशी की कथा और महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया है। इस कथा को भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था। इस कथा का पाठ करने या फिर श्रवण करने से ब्रह्महत्या आदि पापों से लेकर पिशाचत्व आदि दोषों का नाश हो जाता है। इसके साथ ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। आइए जानते हैं कामदा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा…

Kamada Ekadashi 2026 Date: शुभ योग में कामदा एकादशी, जानें शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व

कामदा एकादशी व्रत संपूर्ण कथा | Kamada Ekadashi Vrat Katha

कथा के अनुसार, युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण मे पूछा, वासुदेव! आपको नमस्कार है। अब मेरे सामने यह बताएं कि चैत्र शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है?

श्री कृष्ण बोले- राजन्! एकाग्रचित होकर ये पुरातन कथा सुनो, जिसे वसिष्ठ जी ने दिलीप के पूछने पर कहा था।

दिलीप ने पूछा- भगवन्! मैं एक बात सुनना चाहता हूं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है ?

वसिष्ठजी बोले- राजन् ! चैत्र शुक्ल पक्ष में ‘कामदा’ नामकी एकादशी होती है। वह परम पुण्यमयी है। पापरूपी ईधन के लिये तो वह दावानल ही है। प्राचीन काल की बात है, नागपुर नाम का एक सुन्दर नगर था, जहां सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुण्डरीक आदि महा भयङ्कर नाग निवास करते थे। पुण्डरीक नाम का नाग उन दिनों वहां राज्य करता था। गन्धर्व, किन्नर और अप्सरा भी उस नगरीका सेवन करती थीं। वहां एक श्रेष्ठ अप्सरा थी, जिसका नाम ललिता था। उसके साथ ललित नामवाला गन्धर्व भी था। वे दोनों पति-पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों ही परस्पर कामसे पीड़ित रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की हो मूर्ति बसी रहती थी और ललितके हृदय में सुन्दरी ललिता का नित्य निवास था। एक दिन की बात है, नागराज पुण्डरीक राजसभा में बैठकर मनोरञ्जन कर रह था। उस समय ललित का गान हो रहा था। किन्तु उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। गाते-गाते उसे ललिता का स्मरण हो आया।

अतः उसके पैरों की गति रुक गयी और जीभ लड़खड़ाने लगी। नागोंमें श्रेष्ठ ककर्कोटक को ललित के मन का सन्ताप ज्ञात हो गया; अतः उसने राजा पुण्डरीक को उसके पैरोंकी गति रुकने एवं गान में त्रुटि होनेकी बात बता दी। कर्कोटक की बात सुनकर नागराज पुण्डरीककी आंखें क्रोधसे लाल हो गयीं। उसने गाते हुए कामातुर ललित को शाप दिया- ‘दुर्बुद्धे ! तू मेरे सामने गान करते समय भी पलीके वशीभूत हो गया, इसलिये राक्षस हो जा।’

महाराज पुण्डरीकके इतना कहते ही वह गन्धर्व राक्षस हो गया। भयंकर मुख, विकराल आंखें और देखने मात्र से भय उपजानेवाला रूप। ऐसा राक्षस होकर वह कर्म का फल भोगने लगा। ललिता अपने पति को विकराल आकृति देख मन-ही-मन बहुत चिन्तित हुई। भारी दुःखसे कष्ट पाने लगी। सोचने लगी, ‘क्या करूं ? कहां जाऊं ? मेरे पति पापसे काष्ट पा रहे हैं।’ वह रोती हुई घने जंगलोंमें पतिके पीछे-पीछे घूमने लगी। बनमें उसे एक सुन्दर आश्रम दिखायी दिया, जहां एक शान्त मुनि बैठे हुए थे। उनका किसी भी प्राणी के साथ वैर-विरोध नहीं था। ललिता शोधता के साथ वहीं गई और और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हुई। मुनि बड़े दयालु थे। उस दुःखिनीको देखकर वे इस प्रका बोले- ‘शुभे ! तुम कौन हो ? कहां से यहां आयी हो मेरे सामने सच-सच बताओ।

ललिता ने कहा- महामुने ! वीरधन्वा नामवाले एक गन्धर्व है। मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूं। मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप-दोष के कारण राक्षसा हो गये हैं। उनकी यह अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं है। ब्रहान् ! इस समय मेरा जो कर्तव्य हो, वह बताइये । विप्रवर ! जिस पुण्यके द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छुटकारा पा जायै, उसका उपदेश कीजिये ।’ ऋषि बोले- भद्रे ! इस समय चैत्र मास के शुक्लपक्षकी ‘कामदा’ नामक एकादशी तिथि है, जो सब पापों को हरनेवाली और उत्तम है। तुम उसी का विधि- पूर्वक व्रत करो और इस व्रत का जो पुण्य हो, उसे अपने स्वामीको दे डालो। पुण्य देनेपर क्षणभर में ही उसके शाप का दोष दूर हो जायगा।

राजन् ! मुनि का यह वचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन उन ब्रह्मर्षि के समीप ही भगवान् वासुदेव के [श्रीविग्रहके] समक्ष अपने पति के उद्धार के लिये यह वचन कहा- ‘मैंने जो यह कामदा एकादशी का उपवास- व्रत किया है, उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस-भाव दूर हो जाय ।’

वसिष्ठजी कहते हैं- ललिता के इतना कहते ही उसी क्षण ललित का पाप दूर हो गया। उसने दिव्य देह धारण कर लिया। राक्षस-भाव चला गया और पुनः गन्धर्वत्वकी प्राप्ति हुई। नृपश्रेष्ठ । वे दोनों पति-पत्नी ‘कामदा’ के प्रभाव से पहले की अपेक्षा भी अधिक सुन्दर रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ हो अत्यन्त शोभा पाने लगे। यह जानकर इस एकादशीके व्रतका यत्रपूर्वक पालन करना चाहिये। मैंने लोगों के हित के लिये तुम्हारे सामने इस व्रतका वर्णन किया है। कामदा एकादशी ब्रह्महत्या आदि पापों तथा पिशाचत्व आदि दोषों का भी नाश करनेवाली है। राजन् ! इसके पढ़ने और सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।