Kab Hai Kamada Ekadashi 2026: हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। यहां हम बात करने जा रहे हैं कामदा एकादशी के बारे में, जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। मान्यता है इस दिन व्रत को श्रद्धा और नियम के साथ करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सुख-समृद्धि का आगमन होता है। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस दिन शिववास योग बन रहा है, जो साधना और मंत्र जप के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। आइए जानते हैं कब है कामदा एकादशी और शुभ मुहूर्त…

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कामदा एकादशी व्रत 2026 तिथि (Kab Hai Kamada Ekadashi 2026)

फ्यूचर पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 28 मार्च को सुबह 8 बजकर 46 मिनट पर होगी। वहीं एकादशी तिथि का समापन 29 मार्च को सुबह 7 बजकर 45 मिनट पर होगा। कामदा एकादशी का व्रत 29 मार्च 2026 को रखा जाएगा।

कामदा एकादशी व्रत 2026 शुभ मुहूर्त

कामदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त का आरंभ सुबह 5 बजकर 2 मिनट से सुबह 5 बजकर 47 मिनट तक रहेगा। वहीं अभिजित मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 19 मिनट से दोपहर 1 बजकर 8 मिनट तक रहेगा। ये दोनों ही मुहूर्त कामदा एकादशी की पूजा के लिए उत्तम रहेगा। इन मुहूर्तों में आप पूजा- अर्चना कर सकते हैं।

कामदा एकादशी का महत्व

कामदा एकादशी का व्रत धार्मिक दृष्टि से अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। पुराणों के अनुसार, कामदा एकादशी का व्रत करने से न केवल इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्म के पाप भी समाप्त होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।