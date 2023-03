Kamada Ekadashi 2023 Date: कामदा एकादशी कल, जानिए शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और पारण का समय

Kamada Ekadashi 2023: हिंदू नववर्ष की पहली एकादशी यानी कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ मंत्रों का जाप करने से हर तरह के पापों मुक्ति मिलती है। जानिए कामदा एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि।

, कामदा एकादशी के व्रत करने से व्यक्ति को हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही सुख-समृद्धि, खुशहाली का आशीर्वाद मिलता है। (जनसत्ता)

पढें Religion (Religion News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram