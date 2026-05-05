दिव्य धाम की सीरीज में आज हम बात करने जा रहे हैं काले हनुमान जी के मंदिर के बारे में जो राजस्थान प्रदेश के जयपुर शहर में स्थित हैं। यह एक बहुत ही प्राचीन और सिद्ध मंदिर है, जहां हनुमान जी की प्रतिमा का रंग काला है। वहीं आपको बता दें कि काले हनुमान जी का मंदिर श्रद्धालुओं के बीच विशेष आस्था का केंद्र माना जाता है। यह मंदिर अपने अनोखे स्वरूप काले रंग की हनुमान प्रतिमा के कारण देशभर में चर्चित है। मान्यता है कि यहां दर्शन करने से भय, नकारात्मक ऊर्जा और बाधाओं का नाश होता है, और भक्तों को मानसिक शांति व साहस प्राप्त होता है। मंगलवार और शनिवार को यहां भक्तों की भारी भीड़ होती है। मान्यता है कि शनिदेव की क्रोध दृष्टि के कारण हनुमान जी का रंग काला हो गया था, इसलिए शनि दोष से मुक्ति के लिए यहां पूजा की जाती है।

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मंदिर का धार्मिक महत्व

काले हनुमान जी मंदिर में स्थापित प्रतिमा भगवान हनुमान के उस स्वरूप को दर्शाती है, जो बुरी शक्तियों से रक्षा करता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, यहां पर हनुमान जी स्वयंभू रूप में प्रकट हुए थे। भक्त विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार को यहां पहुंचते हैं, क्योंकि इन दिनों हनुमान जी की पूजा अत्यंत फलदायी मानी जाती है। कई श्रद्धालु शनि दोष और ग्रह बाधाओं से मुक्ति के लिए भी यहां दर्शन करते हैं।

मंदिर का इतिहास

इस मंदिर का इतिहास कई सौ वर्षों पुराना बताया जाता है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में यहां एक संत ने कठोर तपस्या की थी, जिसके बाद हनुमान जी ने उन्हें दर्शन दिए और इसी स्थान पर अपनी उपस्थिति स्थापित की। इस मंदिर का निर्माण आमेर के राजा जय सिंह ने करवाया था।

कैसे पहुंचे काले हनुमान जी मंदिर

जयपुर शहर के प्रमुख क्षेत्रों से यह मंदिर आसानी से पहुंचा जा सकता है। जयपुर रेलवे स्टेशन और सिंधी कैंप बस स्टैंड से यहां के लिए ऑटो, टैक्सी और स्थानीय बसें उपलब्ध रहती हैं। अगर आप हवाई मार्ग से आ रहे हैं, तो जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से भी मंदिर की दूरी ज्यादा नहीं है और टैक्सी के जरिए आसानी से पहुंचा जा सकता है।

डिसक्लेमर- इस लेख को विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।