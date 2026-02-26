Kalathmak Rajyog 2026: फ्यूचर पंचांग के अनुसार 16 मार्च से एक खास ज्योतिषीय संयोग बनने जा रहा है। इसका नाम है कलात्मक राजयोग, क्योंकि फ्यूचर पंचांग के मुताबिक 16 मार्च को चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेंगे और मीन राशि में पहले से ही शुक्र ग्रह विराजमान हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब धन और वैभव के दाता शुक्र देव और मन के कारक चंद्र देव अनुकूल स्थिति में एक साथ प्रभावी होते हैं, तो कलात्मक राजयोग बनता है।

आपको बता दें यह योग विशेष रूप से रचनात्मकता, सौंदर्य, मीडिया, कला, फैशन, डिजाइन, लेखन, संगीत और ग्लैमर से जुड़े लोगों के लिए बेहद शुभ माना जाता है। साथ ही यह राजयोग जब गोचर में बनता है तो इस राजयोग का प्रभाव सभी राशियों के जातकों पर देखने को मिलता है।
इस बार यह राजयोग मीन, मिथुन, वृष और धनु राशि के जातकों के करियर और कारोबार में सकारात्मक बदलाव के संकेत दे रहा है।

Also Read

क्या होता है कलात्मक राजयोग और कैसे बनता है?

वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब जन्मकुंडली या गोचर में शुक्र और चंद्रमा शुभ भावों में युति करें या एक-दूसरे को दृष्टि दें, तब ‘कलात्मक राजयोग’ बनता है। यह योग तब और प्रभावी हो जाता है जब ये दोनों ग्रह केंद्र (1, 4, 7, 10) या त्रिकोण (1, 5, 9) भाव में हों।

साथ ही दोनों उच्च राशि या मित्र राशि में हों। वहीं इन पर पाप ग्रहों का दुष्प्रभाव कम हो। आपको बता दें कि इस योग के प्रभाव से व्यक्ति की रचनात्मक क्षमता बढ़ती है, समाज में लोकप्रियता मिलती है और कला या संचार क्षेत्र में विशेष पहचान बन सकती है।

Also Read

इन राशियों पर पड़ सकता है सकारात्मक प्रभाव

मीन राशि (Meen Zodiac)

मीन राशि वालों के लिए यह राजयोग सकारात्मक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि यह राजयोग आपकी राशि स लग्न भाव पर बनेगा। इसलिए इस दौरान करियर में नई दिशा मिल सकती है। साथ ही नौकरीपेशा लोगों को नौकरी में प्रमोशन, नई जिम्मेदारी या बेहतर अवसर मिलने के योग हैं। वहीं जो लोग कला, संगीत, लेखन या डिजाइन से जुड़े हैं, उन्हें विशेष पहचान मिलने के संकेत हैं। 

मिथुन राशि (Mithun Zodiac)

आप लोगों के लिए कलात्मक राजयोग शुभ फलदायी सिद्ध हो सकता है। क्योंकि यह राजयोग आपकी राशि से कर्म भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए इस समय आपको काम- कारोबार में तरक्की की संभावना है। साथ ही मार्केटिंग, मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म या शिक्षण क्षेत्र में कार्यरत लोगों को सफलता मिल सकती है। वहीं इस समय अटके हुए प्रोजेक्ट पूरे होने के योग हैं।

वृष राशि (Taurus Zodiac)

वृष राशि के लोगों के लिए कलात्मक राजयोग अनुकूल सिद्ध हो सकता है। क्योंकि यह राजयोग आपकी राशि से इनकम के स्थान पर बनेगा। इसलिए इस समय आपकी इनकम में वृद्धि के योग बन रहे हैं। साथ ही व्यापार में विस्तार के संकेत दे रहा है। नई साझेदारी लाभकारी सिद्ध हो सकती है। लक्ज़री, फैशन या ब्यूटी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को फायदा होने की संभावना है। 

धनु राशि (Dhanu Zodiac)

धनु राशि वालों के लिए यह राजयोग लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। क्योंकि यह राजयोग आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए इस समय करियर में स्थिरता और प्रतिष्ठा बढ़ने के योग हैं। साथ ही इस दौरान उच्च अधिकारियों से सराहना मिल सकती है। विदेश या ऑनलाइन माध्यम से जुड़े कामों में सफलता के योग बन रहे हैं।

यह भी पढ़ें:

मेष राशि का वर्षफल 2026वृष राशि का वर्षफल 2026
मिथुन राशि का वर्षफल 2026कर्क राशि का वर्षफल 2026
सिंह राशि का वर्षफल 2026कन्या राशि का वर्षफल 2026
तुला राशि का वर्षफल 2026वृश्चिक राशि का वर्षफल 2026
धनु राशि का वर्षफल 2026मकर राशि का वर्षफल 2026
कुंभ राशि का वर्षफल 2026मीन राशि का वर्षफल 2026

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।