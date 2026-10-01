October Kalashtami 2026 Date: कालाष्टमी व्रत भगवान शिव के रौद्र स्वरूप काल भैरव को समर्पित माना जाता है। यह व्रत प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार काल भैरव की पूजा करने से भय, नकारात्मकता और जीवन की बाधाओं से मुक्ति पाने में सहायता मिलती है। भक्त इस दिन उपवास रखकर काल भैरव की पूजा, मंत्र जाप और रात्रि जागरण करते हैं। वहीं यहां हम बात करने जा रहे हैं अक्टूबर महीने के कालाष्टमी व्रत के बारे में, जो 3 अक्टूबर को रखा जाएगा। वहीं इस दिन अष्टमी श्राद्ध, महालक्ष्मी व्रत पूर्ण, जीवित्पुत्रिका व्रत, और मासिक कृष्ण जन्माष्टमी भी है। आइए जानते हैं कालाष्टमी व्रत तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त…

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अक्टूबर कालाष्टमी व्रत तिथि 2026

फ्यूचर पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि की शुरुआत 03 अक्टूबर, सुबह 8:00 बजे से हो रही है। वहीं इस तिथि की समाप्ति 04 अक्टूबर, सुबह 5 बजकर 52 मिनट पर हो रही है। वहीं कालाष्टमी की पूजा शाम को करने का विधान है। इसलिए कालाष्टमी का व्रत 3 अक्टूबर को रखना उचित रहेगा।

कालाष्टमी पूजा का शुभ मुहूर्त

कालाष्टमी पर काल भैरव की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 06:05 पी एम से 06:29 पी एम तक है। इस समय आप पूजा- अर्चना कर सकते हैं।

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कालाष्टमी मंत्र

1- ॐ कालभैरवाय नमः

2- ॐ भयहरणं च भैरव:

कालाष्टमी व्रत का धार्मिक महत्व

हिंदू धर्म में भगवान काल भैरव को भगवान शिव का उग्र स्वरूप और काशी का रक्षक माना गया है। मान्यता है कि कालाष्टमी के दिन श्रद्धापूर्वक काल भैरव की पूजा करने से व्यक्ति को नकारात्मक शक्तियों से रक्षा और मानसिक भय से मुक्ति का आशीर्वाद मिलता है।

इस दिन सुबह करके भगवान शिव और काल भैरव की पूजा की जाती है। कई भक्त काले तिल, सरसों के तेल, धूप-दीप और फूल अर्पित करते हैं। काल भैरव को कुत्ते का वाहन माना जाता है, इसलिए इस दिन कुत्ते को भोजन कराना भी लाभकारी माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कालाष्टमी व्रत संकटों से रक्षा, नकारात्मकता दूर करने और सुख-शांति की कामना के लिए विशेष माना जाता है।

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