कजरी तीज का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष धार्मिक महत्व रखता है। इस दिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा-अर्चना कर सुखी वैवाहिक जीवन, पति की लंबी आयु और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करती हैं। मान्यता है कि कजरी तीज की व्रत कथा का श्रद्धापूर्वक श्रवण या पाठ करने से व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और इसी तप के प्रभाव से उन्हें शिवजी की प्राप्ति हुई। इसलिए कजरी तीज पर व्रत कथा सुनने और पूजा करने का विशेष महत्व माना जाता है।

Kajari Teej 2026 Date : कजरी तीज पर पंचक का साया, जानिए तिथि शुभ मुहूर्त, पूजा- विधि, मंत्र और आरती

साल 2026 में कब मनाई जाएगी कजरी तीज?

इस साल कजरी तीज का पर्व 31 अगस्त 2026, सोमवार के दिन मनाई जाएगी।

तृतीया तिथि की शुरुआत- 30 अगस्त 2026 को सुबह 9 बजकर 36 मिनट से

तृतीया तिथि की समाप्ति- 31 अगस्त 2026 को सुबह 8 बजकर 50 मिनट पर

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कजरी तीज पूजा का शुभ मुहूर्त 2026

वैदिक पंचांग के अनुसार इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 11:56 ए एम से 12:47 पी एम तक है। इस बीच में पूजा- अर्चना कर सकते हैं।

कजरी तीज व्रत कथा (Kajari Teej 2026 Vrat Katha)

कजरी तीज व्रत कथा के अनुसार एक गांव में गरीब ब्राह्मण का वास था। उसकी हालत दयनीय थी कि वह दो वक्त का भोजन कर पाता था। ऐसे में एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने कजरी तीज का व्रत रखने का संकल्प लिया और अपने पति से व्रत के लिए चने का सत्तू लाने को कहा। यह बात सुनकर ब्राह्मण परेशान हो गया कि आखिर उसके पास इतने पैसे तो है नहीं, फिर वह सत्तू कहां से लेकर आए। ऐसे में पत्नी बोली कि चाहे चोरी करो या फिर डाका डालो, लेकिन मेरे लिए सत्तू लेकर आओ।

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ऐसे में ब्राह्मण साहुकार की दुकान पर पहुंचा। जब वहां पहुंचा, तो उसने देखा कि साहुकार के साथ-साथ उसके सभी नौकर सो रहे थे। ऐसे में ब्राह्मण चुपके से दुकान में चला गया सत्तू लाने लगा। ऐसे में उसकी आहट से हुई, जिससे नौकरों की नींद खुल गई है वह चोर-चोर शोर मचाने लगें। ऐसे में साहुकार की नींद खुल गई और उसने ब्राह्मण को देख लिया। उसने ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण ने तब कहा कि वह चोर नहीं है और केवल सवा किलो सत्तू लेकर जा रहा है।

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ब्राह्मण ने बताया कि उसकी पत्नी ने कजरी तीज का व्रत किया है और उसके लिए पूजा सामग्री चाहिए। इसलिए उसने केवल सत्तू लिया है। यह सुनकर साहुकार ने ब्राह्मण की तलाशी ली, तो उसके पास सही में कुछ नहीं मिला। साहुकार की आंखें नम हो गई। उसने ब्राह्मण से कहा कि अब से उसकी पत्नी को वह बहन मानेगा। इसके बाद साहुकार ने ब्राह्मण को पैसे, मेहंदी, सत्तू सहित सामान देकर अच्छे से विदा किया। कहते हैं कि इस दिन व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और पति की आयु लंबी होती है।

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