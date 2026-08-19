Kajari Teej Date 2026: कजरी तीज हिंदू धर्म के प्रमुख व्रत-त्योहारों में से एक है, जिसे सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, सुखी वैवाहिक जीवन और परिवार की खुशहाली के लिए श्रद्धापूर्वक मनाती हैं। यह पर्व सावन के बाद आने वाले भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला या फलाहार व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। मान्यता है कि कजरी तीज का व्रत दांपत्य जीवन में प्रेम और सुख-समृद्धि बढ़ाने वाला होता है। इस साल कजरी तीज 31 अगस्त को मनाई जाएगी। आइए जानते हैं तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त…

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साल 2026 में कब मनाई जाएगी कजरी तीज?

इस साल कजरी तीज का पर्व 31 अगस्त 2026, सोमवार के दिन मनाई जाएगी।

तृतीया तिथि की शुरुआत- 30 अगस्त 2026 को सुबह 9 बजकर 36 मिनट से

तृतीया तिथि की समाप्ति- 31 अगस्त 2026 को सुबह 8 बजकर 50 मिनट पर

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कजरी तीज पूजा का शुभ मुहूर्त 2026

वैदिक पंचांग के अनुसार इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 11:56 ए एम से 12:47 पी एम तक है। इस बीच में पूजा- अर्चना कर सकते हैं।

कजरी तीज का धार्मिक महत्व

कजरी तीज पर महिलाएं व्रत रखती हैं, माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। साथ ही कथा सुनती हैं। कई स्थानों पर इस दिन झूला झूलने, कजरी गीत गाने और सुहाग की वस्तुओं का दान करने की भी परंपरा है। मान्यताओं के अनुसार, भोलेनाथ को पति रूप में प्राप्त करने के लिए देवी पार्वती ने कठोर तपस्या की थी और साथ ही, कजरी तीज का व्रत भी किया था। यही कारण है कि कुंवारी कन्याएं भी अच्छे वर की कामना से यह व्रत करती हैं। इस दिन सोलह श्रृंगार करने का भी खास महत्व बताया गया है और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।