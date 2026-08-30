हिंदू धर्म में कजरी तीज का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। यह पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए खास होता है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र, सुखी वैवाहिक जीवन और परिवार की समृद्धि की कामना से व्रत रखती हैं। कजरी तीज पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने की परंपरा है। मान्यता है कि श्रद्धा और विधि-विधान से पूजा करने से वैवाहिक जीवन में सुख-शांति आती है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कजरी तीज को काजली तीज और बड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस साल कजरी तीज 31 अगस्त को मनाई जाएगी। आइए जानते हैं तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त…

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साल 2026 में कब मनाई जाएगी कजरी तीज?

इस साल कजरी तीज का पर्व 31 अगस्त 2026, सोमवार के दिन मनाई जाएगी।

तृतीया तिथि की शुरुआत- 30 अगस्त 2026 को सुबह 9 बजकर 36 मिनट से

तृतीया तिथि की समाप्ति- 31 अगस्त 2026 को सुबह 8 बजकर 50 मिनट पर

कजरी तीज पूजा का शुभ मुहूर्त 2026

वैदिक पंचांग के अनुसार इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 11:56 ए एम से 12:47 पी एम तक है। इस बीच में पूजा- अर्चना कर सकते हैं।

कजरी तीज पर पंचक

कजरी तीज पर पंचक रहेगी। लेकिन पंचक के दौरान पूजा- पाठ कर सकते हैं। इसलिए कजरी तीज की पूजा पर पंचक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

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कजरी तीज की पूजा-विधि

कजरी तीज के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें।

पूजा स्थल की साफ-सफाई करके वहां भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें।

व्रत का संकल्प लें और पूजा की तैयारी करें।

भगवान शिव को जल, दूध, दही, शहद, घी और गंगाजल से अभिषेक करें।

शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, फूल और अक्षत अर्पित करें।

माता पार्वती को सुहाग की सामग्री जैसे सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी और चुनरी अर्पित करें।

धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करके भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें।

कजरी तीज की व्रत कथा सुनें या पढ़ें और शिव-पार्वती की आरती करें।

पूजा के बाद अपने पति और परिवार की सुख-समृद्धि के लिए प्रार्थना करें।

परंपरा के अनुसार शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। स्थानीय परंपरा और व्रत की मान्यता के अनुसार नियम अलग हो सकते हैं।

जन के दौरान जपें ये मंत्र

ॐ नम: शिवाय

ॐ शर्वाय नम:

ॐ विरूपाक्षाय नम:

ॐ विश्वरूपिणे नम:

ॐ कपर्दिने नम:

ॐ भैरवाय नम:

ॐ शूलपाणये नम:

ॐ ईशानाय नम:

कजरी तीज आरती (Kajari Teej Aarti)

जय पार्वती माता, जय पार्वती माता।।

ब्रह्म सनातन देवी, शुभ फल की दाता।। जय पार्वती माता।।

अरिकुल पद्मा विनासनी जय सेवक त्राता।

जग जीवन जगदम्बा हरिहर गुण गाता। जय पार्वती माता।।

सिंह को वाहन साजे कुंडल है साथा।

देव वधु जहं गावत नृत्य कर ताथा।। जय पार्वती माता।।

सतयुग शील सुसुन्दर नाम सती कहलाता।।

जय पार्वती माता, जय पार्वती माता।।

हेमांचल घर जन्मी सखियन रंगराता।। जय पार्वती माता।।

शुम्भ-निशुम्भ विदारे हेमांचल स्याता।

सहस भुजा तनु धरिके चक्र लियो हाथा।। जय पार्वती माता।।

सृष्टि रूप तुही जननी शिव संग रंगराता।

नंदी भृंगी बीन लाही सारा मदमाता। जय पार्वती माता।।

देवन अरज करत हम चित को लाता।

गावत दे दे ताली मन में रंगराता।। जय पार्वती माता।।

श्री प्रताप आरती मैया की जो कोई गाता।

सदा सुखी रहता सुख संपति पाता।। जय पार्वती माता।।