Kajari Teej Date 2026: कजरी तीज हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है, जिसे विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई क्षेत्रों में बड़े श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह पर्व भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुख-समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना के लिए व्रत रखती हैं, जबकि अविवाहित कन्याएं मनचाहे जीवनसाथी की प्राप्ति के लिए माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। इस साल कजरी तीज 31 अगस्त को मनाई जाएगी। आइए जानते हैं तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त…

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साल 2026 में कब मनाई जाएगी कजरी तीज?

इस साल कजरी तीज का पर्व 31 अगस्त 2026, सोमवार के दिन मनाई जाएगी।

तृतीया तिथि की शुरुआत- 30 अगस्त 2026 को सुबह 9 बजकर 36 मिनट से

तृतीया तिथि की समाप्ति- 31 अगस्त 2026 को सुबह 8 बजकर 50 मिनट पर

कजरी तीज पूजा का शुभ मुहूर्त 2026

वैदिक पंचांग के अनुसार इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 11:56 ए एम से 12:47 पी एम तक है। इस बीच में पूजा- अर्चना कर सकते हैं।

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कजरी तीज का धार्मिक महत्व

सनातन परंपरा में कजरी तीज का विशेष धार्मिक महत्व माना गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार, माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी अटूट भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इसी कारण कजरी तीज पर शिव-पार्वती की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में प्रेम, सुख और सौहार्द बना रहता है।

मान्यता है कि इस दिन विधिपूर्वक व्रत और पूजा करने से दांपत्य जीवन की बाधाएं दूर होती हैं, परिवार में सुख-शांति आती है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। अविवाहित कन्याओं के लिए भी यह व्रत अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि श्रद्धापूर्वक पूजा करने से योग्य और मनचाहे वर की प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।