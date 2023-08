Kajari Teej 2023 Date: कब है कजरी तीज? जानिए तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व

Kajari Teej 2023 Date: कजरी तीज के दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए निर्जला व्रत रखकर माता पार्वती और शिव जी की पूजा करती हैं। जानिए इस साल कब है कजरी तीज।

कजरी तीज के दिन माता पार्वती और शिव जी की विधिवत पूजा करने के साथ शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत पूरा होता है। (Pc-Freepik)

