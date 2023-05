Jyeshtha Purnima 2023: इस साल 2 दिन पड़ रही है ज्येष्ठ पूर्णिमा, जानिए स्नान-दान, व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त

इस साल ज्येष्ठ पूर्णिमा दो दिन की पड़ रही है। ऐसे में जानिए किस दिन स्नान-दान और किन दिन व्रत रखना शुभ साबित हो सकता है।

ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन स्नान-दान के साथ बघवना विष्णु, मां लक्ष्मी के साथ चंद्र देव की पूजा का विधान है। (Photo- Freepik)

Jyeshtha Purnima 2023 Date: हिंदू पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को ज्येष्ठ पूर्णिमा कहा जाता है। इस तिथि को जेठ पूर्णिमा या जेठ पूर्णमासी भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन स्नान-दान करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। इस साल के ज्येष्ठ पूर्णिमा की बात करें, तो दो दिन पड़ रही है। इसलिए इस साल व्रत और स्नान अलग-अलग दिन तकिया जाएगा। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन चंद्र देव के साथ मां लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने, व्रत एवं दान-पुण्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही कुछ उपाय करके कुंडली में मौजूद चंद्र दोष से भी निजात पाया जा सकता है। जानिए ज्येष्ठ पूर्णिमा की तिथि, शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय का समय। कब से कब तक ज्येष्ठ पूर्णिमा 2023? हिंदू पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ पूर्णिमा 3 जून, शनिवार को सुबह 11 बजकर 16 मिनट से आरंभ हो जाएगी, जो अगले दिन यानी 4 जून रविवार को सुबह 09 बजकर 11 मिनट तक है। कब किया जाएगा ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत और स्नान? हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत 3 जून को रखा जाएगा। जिस रात को चंद्रमा होता है उस दिन व्रत रखा जाता है जिसे चंद्रव्यापनी पूर्णिमा तिथि कहा जाता है। इस साल 3 जून को ऐसी पूर्णिमा पड़ रही है। इसके साथ ही स्नान दान 4 जून को सुबह के समय किया जाएगा। Also Read Ganga Dussehra 2023 Upay: गंगा दशहरा बन रहा दुर्लभ योग, इन उपायों को करने से हो सकती है धन-संपदा की प्राप्ति ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत पर बन रहे हैं शुभ योग हिंदू पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत के दिन एक साथ तीन शुभ योग लग रहे हैं। जहां रवि योग सुबह 05 बजकर 23 मिनट से 06 बजकर 16 मिनट तक रहेगा। इसके साथ ही शिव योग सुबह से लेकर दोपहर 02 बजकर 48 मिनट तक रहेगा। इसके बाद सिद्ध योग आरंभ हो जाएगा। ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत 2023 चंद्रोदय का समय हिंदू पंचांग के अनुसार, 3 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का उदय शाम 06 बजकर 39 मिनट पर होगा। Also Read गजकेसरी योग बनने से इन राशियों की चमकने वाली है किस्मत, मिलेगा बेहिसाब धन और हर क्षेत्र में सफलता ज्येष्ठ पूर्णिमा 2023 स्नान-दान का समय हिंदू पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ पूर्णिमा की उदया तिथि 4 जून को है। इसलिए स्नान-दान करना 4 जून को ही शुभ होगा। इस दिन दो शुभ योग बन रहे हैं। जहां सुबह 11 बजकर 59 मिनट तक सिद्ध योग है और उसके बाद से साध्य योग लग जाएगा।

पढें Religion (Religion News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram