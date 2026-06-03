Guru Gochar 2026, Guru Drishti on Shani: साल 2026 का सबसे बड़ा ग्रह गोचर यानी गुरु के अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश कर गए हैं। गुरु के इस राशि में आने से 12 राशियों के साथ-साथ वैश्विक स्तर में देखने को मिसने वाला है। भाग्य के कारक गुरु बृहस्पति के कर्क राशि में जाने से वह मीन राशि पर विराजमान शनि पर पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं। शनि पर गुरु की दृष्टि होने से कई राशि के जातकों के लंबे समय से रुका काम पूरे होने के साथ-साथ जीवन में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं गुरु के कर्क राशि में प्रवेश करके शनि पर दृष्टि पड़ने से मेष से लेकर मीन राशि पर कैसा हो सकता है असर…

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, देवताओं के गुरु बृहस्पति 2 जून को सुबह 02:25 ए एम बजे कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 31 अक्टूबर तक इसी राशि में रहेंगे। इसके बाद सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में गुरु की दृष्टि शनि पर अक्टूबर तक रहने वाली है।

Also Read

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, गुरु बृहस्पति की हर एक दृष्टि के प्रभावों के बारे में शास्त्रों में विस्तार से बताया गया है। आमतौर पर बृहस्पति जिस राशि में स्थित होते हैं, उस राशि को सुदृढ़ करते हैं और शुभ दृष्टि के कारण हर राशि पर असर डालते हैं। बता दें कि बृहस्पति की पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि पूर्ण मानी जाती है। वहीं दूसरी ओर शनि की तृतीय, सप्तम और दशम दृष्टि पूर्ण प्रभाव वाली होती है।

2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तर बृहस्पति का प्रत्यक्ष प्रभाव मीन राशि पर रहेगा। इसके अलावा शनि की पूर्ण दृष्टि भी इस राशि पर पड़ रही है। इस समय मंगल, शनि और राहु की विशेष स्थिति एक प्रकार का पाप कर्तरी योग बना रही है। लेकिन बृहस्पति की शुभ दृष्टि इस योग के नकारात्मक प्रभावों को काफी हद तक कम कर रही है। ऐसे में गुरु की दृष्टि पड़ने से सुख-समृद्धि और सकारात्मक असर देखने को मिलने वाला है।

Cancer Horoscope 2026: कर्क राशि को मिल सकती है तरक्की, कैसे बीतेंगे अगले 7 माह, जानिए करियर, बिजनेस और आर्थिक स्थिति का हाल

ज्योतिष विशेष
गुरु बृहस्पति की शनि पर दृष्टि का 12 राशियों पर प्रभाव
जानिए किस राशि पर होगा क्या असर
राशि फल
गुरु बृहस्पति की शनि पर विशेष दृष्टि इन तीन राशियों के जातकों के लिए सुख-समृद्धि और उन्नति के द्वार खोलेगी।
राशि 01
मेष राशि
इस राशि के जातकों को सुख-समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। जीवन में खुशियों की दस्तक हो सकती है।
राशि 02
वृषभ राशि
वृषभ राशि के जातकों को आत्मिक और भाग्य संबंधी उन्नति प्राप्त होगी। नौकरी और बिजनेस में लाभ मिल सकता है।
राशि 03
मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों के लिए चारों ओर से खुशियों के द्वार खुलने के संकेत हैं।
राशि फल
इन राशियों के जातकों के जीवन में बृहस्पति का प्रभाव भाग्य परिवर्तन, राहत और करियर में उन्नति लेकर आएगा।
राशि 04
कर्क राशि
कर्क राशि के लिए बृहस्पति का प्रभाव भाग्य में तेज बदलाव ला सकता है।
राशि 05
सिंह राशि
इस राशि के जातकों को राहत मिलने के संकेत हैं। लंबे समय से चली आ रही परेशानियां और अटके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं।
राशि 06
कन्या राशि
कन्या राशि के लिए चारों दिशाओं से खुशियां आने के संकेत हैं।
राशि 07
तुला राशि
तुला राशि के जातकों को करियर में उन्नति, परिवर्तन और सम्मान प्राप्त हो सकता है।
राशि फल
इन राशियों के जातकों के लिए परेशानियों से मुक्ति और अप्रत्याशित सफलताएं मिलने का विशेष संयोग बन रहा है।
राशि 08
वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि के लिए भी सुखद परिस्थितियां बनेंगी तथा लंबे समय से चली आ रही परेशानियां दूर हो सकती हैं।
राशि 09
धनु राशि
धनु राशि के जातकों को अप्रत्याशित सफलताएं मिल सकती हैं।
राशि 10
मकर राशि
मकर राशि के लिए यह समय अत्यंत शुभ माना जा रहा है। आपके जीवन में सकारात्मक असर देखने को मिलने वाला है।
राशि फल
इन दोनों राशियों के जातकों के लिए यह ग्रहयोग दीर्घकालिक समस्याओं और कष्टों से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा।
राशि 11
कुंभ राशि
कुंभ राशि के लिए लंबे समय से चली आ रही समस्याओं के समाप्त होने के संकेत हैं। जीवन में खुशियों की दस्तक हो सकती है।
राशि 12
मीन राशि
मीन राशि के जातकों के लिए यह ग्रहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। लंबे समय से चले आ रहे कष्ट, मानसिक तनाव और कठिनाइयां धीरे-धीरे समाप्त होती दिखाई देंगी।
स्रोत: ज्योतिष विशेषज्ञ, जनसत्ता
Jansatta InfoGenIE
HTML + CSS Copied to Clipboard
मेष वार्षिक राशिफल 2026वृषभ वार्षिक राशिफल 2026
मिथुन वार्षिक राशिफल 2026कर्क वार्षिक राशिफल 2026
सिंह वार्षिक राशिफल 2026कन्या वार्षिक राशिफल 2026
तुला वार्षिक राशिफलवृश्चिक वार्षिक राशिफल 2026
धनु वार्षिक राशिफल 2026मकर वार्षिक राशिफल 2026
कुंभ वार्षिक राशिफल 2026मीन वार्षिक राशिफल 2026

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।