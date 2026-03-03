Jupiter transit in Cancer 2026: फ्यूचर पंचांग के अनुसार 2 जून को गुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करने जा रहे हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार देवगुरु बृहस्पति जब अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करते हैं, तब धन, करियर, शिक्षा और भाग्य से जुड़े मामलों में विशेष सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। आपको बता दें कि 12 साल बाद बनने जा रहा यह गोचर कई राशियों के लिए आर्थिक मजबूती और नई संभावनाओं का संकेत दे रहा है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार खास तौर पर मिथुन, कर्क और वृश्चिक राशि के जातकों को इसका विशेष लाभ मिल सकता है।

गुरु के उच्च गोचर का महत्व

ज्योतिष शास्त्र में गुरु को ज्ञान, संतान, विवाह, धन और धर्म का कारक ग्रह माना गया है। कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं, जिससे उनकी शुभता कई गुना बढ़ जाती है। इस दौरान नौकरी में प्रमोशन, व्यापार में विस्तार, निवेश में लाभ और नई योजनाओं में सफलता के योग बन सकते हैं।

मिथुन राशि (Mithun Zodiac)

आप लोगों के लिए गुरु ग्रह का गोच सकारात्मक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि गुरु ग्रह आपकी राशि से 12वें भाव पर संचरण करने जा रहे हैं। साथ ही गुरु ग्रह आपकी राशि से सप्तम और कर्म भाव के स्वामी हैं। इसलिए इस दौरान आपको रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है और करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। व्यापार करने वालों को नए संपर्कों से फायदा हो सकता है। निवेश के मामलों में सोच-समझकर कदम उठाने पर अच्छा रिटर्न मिल सकता है। आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत होने के संकेत हैं।

कर्क राशि (Cancer Zodiac)

गुरु ग्रह का गोचर कर्क राशि के जातकों को शुभ फलदायी सिद्ध हो सकता है। क्योंकि गुरु ग्रह आपकी राशि से लग्न भाव पर संचऱण करने जा रहे हैं। इसलिए इस समय आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो सकती है और करियर में उन्नति के अवसर मिल सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई जॉब ऑफर मिल सकती है। पैतृक संपत्ति या जमीन-जायदाद से लाभ मिलने के संकेत हैं। पारिवारिक जीवन में भी सुख-शांति बनी रह सकती है। वहीं इस समय शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन खुशनुमा रहने की संभावना है। साथ ही अविवाहित लोगों को विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं।

वृश्चिक राशि (Scorpio Zodiac)

आप लोगों के लिए गुरु ग्रह का गोचर लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। क्योंकि गुरु ग्रह आपकी राशि से भाग्य स्थान पर संचरण करने जा रहे हैं। इसलिए इस समय आपको कार्यों में किस्मत का साथ मिल सकता है। साथ ही लंबे समय से अटके काम पूरे होने के संकेत हैं। विदेश यात्रा या विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है। उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा और नए व्यवसाय में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आर्थिक मामलों में स्थिरता आएगी और पुराने कर्ज से राहत मिल सकती है। लेकिन इस समय आपको मेहनत करनी चाहिए, तब ही आपको कार्यस्थल पर सफलता मिल सकती है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।